В Самарской области установится снежная погода

В Приволжском УГМС рассказали, что в Самарской области в ближайшие дни установится снежная, слегка морозная погода.
Во вторник, 10 декабря, в регионе будет облачно, местами пройдет небольшой снег. Ветер юго-западный, 5…10 м/с. Температура воздуха ночью -7…-12 °C, днем -2…-7 °C.
11 декабря в Самарской области сохранится облачная погода, возможен небольшой снег. Ветер юго-западный, 5…10 м/с. Температура воздуха ночью -5…-10 °C, днем -1…-6 °C.
В четверг, 12 числа, по-прежнему будет облачно и снежно. Ветер юго-западный, 6…11 м/с. Температура воздуха в ночные часы -2…-7 °C, днем 0…-5 °C.
В пятницу, 13 декабря, в регионе прогнозируется переменная облачность, без осадков, местами изморозь. Ветер юго-восточный, южный, 5…10 м/с. Температура воздуха ночью -8…-13 °C, местами -14…-19°С. Днем -4…-9 °C.
Последние комментарии
Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.
Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.
Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!
Озвучьте стоимость проекта? Может хватит уже тратить деньги в пустую. Каждый год новый проект и даже в планах на ближайшие 5 лет нет реализации этих картинок.
Ничего ни вижу, а когда увидят нечего не знаю. Угадать за минуту, Время пошло.