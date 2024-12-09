В Самарской области установится снежная погода

В Приволжском УГМС рассказали, что в Самарской области в ближайшие дни установится снежная, слегка морозная погода.

Во вторник, 10 декабря, в регионе будет облачно, местами пройдет небольшой снег. Ветер юго-западный, 5…10 м/с. Температура воздуха ночью -7…-12 °C, днем -2…-7 °C.

11 декабря в Самарской области сохранится облачная погода, возможен небольшой снег. Ветер юго-западный, 5…10 м/с. Температура воздуха ночью -5…-10 °C, днем -1…-6 °C.

В четверг, 12 числа, по-прежнему будет облачно и снежно. Ветер юго-западный, 6…11 м/с. Температура воздуха в ночные часы -2…-7 °C, днем 0…-5 °C.

В пятницу, 13 декабря, в регионе прогнозируется переменная облачность, без осадков, местами изморозь. Ветер юго-восточный, южный, 5…10 м/с. Температура воздуха ночью -8…-13 °C, местами -14…-19°С. Днем -4…-9 °C.