Глава региона Вячеслав Федорищев принял участие в форуме "Путевка в жизнь"

В понедельник, 9 декабря, во Дворце спорта им. Владимира Высоцкого прошло итоговое мероприятие 6 межрегионального форума "Путевка в жизнь: от авторской идеи к устойчивым результатам". В форуме принял участие губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

"Создание комфортных условий для людей с особыми потребностями, решение их проблем, защита прав — одна из первоочередных задач власти и общества. В фокусе нашего внимания вопросы адаптации граждан с ОВЗ на региональном рынке труда, социальная ориентация, развитие системы непрерывного сопровождения и многие другие", — отметил руководитель области Вячеслав Федорищев.

Форум с 2019 г. является межрегиональной экспертной площадкой для обсуждения и развития инклюзивных практик, в том числе — опыта поддержки самоопределения, образования, трудоустройства людей уязвимых групп.

Цель форума — обсуждение проблем сопровождения и социализации людей с особыми потребностями и выработка решений для их преодоления, презентация опыта партнерства общественных организаций с государственными и бизнес-структурами, выстраивание региональной системы сопровождения людей с особыми потребностями на протяжении всей жизни, аккумуляция успешных практик.

В рамках форума — 2024 впервые проводится отбор лучших региональных партнерских практик в соответствии со Стандартом доказательности практик в сфере детства, предлагающим единую структуру доказательного обоснования и анализа реализуемых практик. На основании этого отбора будет формироваться региональный реестр практик поддержки социализации людей с особыми потребностями с доказанной эффективностью.

По итогам форума глава региона дал поручение подготовить изменения в государственную программу "Доступная среда в Самарской области". В частности, решено включить в нее мероприятия по организации безбарьерной среды, разработке механизма предоставления субсидий некоммерческим организациям на проведение паспортизации социально значимых объектов Самарской области. Министерству здравоохранения поручено разработать "дорожную карту" по обеспечению доступности лечебно-профилактических учреждений.

Очень важным остается вопрос по транспортировке маломобильных категорий граждан, которые проживают на верхних этажах многоквартирных домов. В Самаре главе города Ивану Носкову поручено разработать и реализовать пилотный проект по этому направлению с последующим его тиражированием на другие муниципальные образования. Важной составляющей в информировании населения о жизни людей с ограничениями по здоровью, их достижениях является создание социальных видео-роликов и видео-контента. Этой работой, совместно с общественным организациями, займется департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области.

Администрация Самары также окажет содействие "Ассоциации Десница" в организации сервиса по ремонту кресел-колясок с электроприводом с привлечением к этой работе квалифицированных специалистов.

"Во всей этой работе общественным организациям могут и должны помогать неравнодушные люди — волонтеры. И здесь мною поручено министерству молодежной политики организовать совместную работу с "Молодой Гвардией Единой России". Наш долг — сделать так, чтобы ограничения по здоровью ни для кого не были непреодолимым препятствием для полноценной жизни. Особенно заботливого отношения заслуживают участники специальной военной операции, получившие ранения при выполнении своего воинского долга. Защитники отечества и их семьи должны чувствовать на себе постоянное внимание государства и всего нашего общества", — подчеркнул глава региона.

Вячеслав Федорищев вручил благодарственные письма одним из самых инициативных членов Самарской городской общественной организации инвалидов-колясочников "Ассоциация Десница". И затем осмотрел площадки форума, где проходили мастер-классы профориентационной направленности от педагогов и учащихся с особыми потребностями.