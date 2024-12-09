Почти 9 тыс. молодых жителей региона приняли участие в проекте "Амбассадоры активности"

В Самарской области завершилась Школа молодежного актива "Амбассадоры активности". В ней приняли участие 8852 человека 14-35 лет, которые получили новые знания в области социального проектирования, лидерства, работы в команде, коммуникаций.

Самые активные участники поехали на один из семи тематических выездов в Молодежный центр "Лесная сказка", где для них провели практико-ориентированную образовательную программу.

Проект "Амбассадоры активности" стал одним из крупнейших молодежных событий в регионе в 2024 году, который проводился в рамках национального проекта "Образование" при поддержке правительства Самарской области и Росмолодежь. Он объединил молодежь разного возраста и интересов: от студентов организаций среднего профессионального образования до работающей молодежи. В ходе проекта прошло семь образовательных выездов: для участников конкурса "Студент года", творческой молодежи, проектного молодежного сообщества региона, активистов Движения Первых, работающей молодежи, лидеров молодежных крыльев политических партий и молодежных совещательных структур, а также бойцов студенческих отрядов.

"Молодые люди уже сегодня играют важную роль в жизни региона и страны, а в будущем именно они будут заниматься развитием нашей родины. Поэтому особенно важно предоставлять им самые разные возможности для самореализации и роста. Проект "Амбассадоры активности" позволил участникам повысить свои компетенции в различных направлениях, пообщаться с топовыми спикерами не только нашего региона, но и крупными федеральными экспертами, познакомиться с новыми ребятами из городов и районов, обменяться опытом. Такая интенсивная вовлеченная деятельность позволила участникам полностью погрузиться в процесс, выстроить свою траекторию развития и сделать еще один шаг на пути к своей цели. Такие проекты становятся возможными благодаря всесторонней поддержке губернатора Самарской области Вячеслава Андреевича Федорищева, и участию нашего региона в национальном проекте "Образование", который реализуется по инициативе президента России Владимира Владимировича Путина", — отметила министр молодежной политики Самарской области Наталья Рогова.

Каждому участнику проекта стала доступна информация по федеральным и региональным конкурсам, образовательной и профессиональной литературе, что позволит им успешно развиваться в выбранном направлении. Кроме того, участники, прошедшие отбор, смогли выехать в Молодежный центр "Лесная сказка", где обучение для них проводили ведущие эксперты из Самарской области, Нижнего Новгорода, Липецка, Чувашии, Татарстана, Москвы. Всего в выездах приняли участие более 1600 молодых жителей губернии. На каждом выезде проводилось несколько треков, что позволило участникам выбрать наиболее интересное для них направление. Вся образовательная программа проекта была направлена на практику, благодаря чему по итогам каждого выезда были разработаны различные по направлениям проекты, которые в будущем будут реализованы в Самарской области. Так, например, по итогам смены "Амбассадоры активности. Единение", в которой принимали участие представители работающей молодежи, были разработаны типовое положение Молодежного совета организации и критерии оценки премии Совета работающей молодежи. А на смене "Амбассадоры активности. Создание", которая была посвящена социальному проектированию, были написаны социальные проекты, которые уже в следующем году смогут участвовать в федеральном конкурсе Росмолодежь.Гранты.

"Мы отмечаем живой интерес молодежи Самарской области к проекту "Амбассадоры активности". Об этом говорят и цифры — почти 9 тыс. участников и конкурс на участие в выезде в среднем пять с половиной человек на место. Мы с уверенностью можем говорить о том, что проект стал для молодежи новым этапом в их личном развитии. Уже сегодня многие из участников являются авторами важнейших событий, проходящих в Самарской области", — рассказала Елена Кудашова, руководитель проекта "Амбассадоры активности", руководитель центра поддержки и реализации проектов и программ Агентства по реализации молодежной политики Самарской области.

Школа молодежного актива Самарской области "Амбассадоры активности" является одним из наиболее масштабных проектов программы комплексного развития молодежи Самарской области "Регион для молодых". Программа реализуется в Самарской области второй год и дает возможность молодежи участвовать в проектах и событиях разных направлений: патриотизм, поддержка молодых семей, творчество, лидерство, организациях событий и другое.

Организаторами проекта являются Агентство по реализации молодежной политики Самарской области и АНО "Центр развития молодежи "Продвижение". Партнерами проекта выступают Молодежный совет Федерации профсоюзов Самарской области, Региональное отделение "Движения Первых" Самарской области, Совет ректоров вузов Самарской области; Совет директоров ссузов Самарской области; Самарское региональное отделение "Российские студенческие отряды".