С начала года свыше 70 тыс. заявлений о государственной регистрации прав поступило от самарских нотариусов в Росреестр

Более 70 000 заявлений о государственной регистрации прав поступило от нотариусов Самарской области в региональный Росреестр за 10 месяцев 2024 года, сообщили в Управлении Росреестра по региону.
С 1 февраля 2019 года нотариусы наделены полномочиями по подаче заявления и документов, необходимых для государственной регистрации прав в электронном виде, и ежедневное представление таких документов обеспечивает быстрое и комфортное получение гражданами услуг Росреестра.
Взаимодействие нотариусов и Росреестра осуществляется посредством Единой информационной системы нотариата, включенной в систему межведомственного электронного взаимодействия. Так, после совершения нотариального действия, например, удостоверения сделки, выдачи свидетельства о праве на наследство, нотариусы обязаны в день оформления документов, представить в электронной форме заявление о государственной регистрации.
Для заявителей преимущества очевидны:
1. Срок оказания услуги — 24 часа;
2. Экономия времени, так как исключается необходимость дополнительно обращаться в офис МФЦ.
Благодаря эффективному взаимодействию Управления и нотариата достигаются высокие показатели в регистрационной сфере, а также реализуются новые способы совместной деятельности в интересах заявителей.
Последние комментарии
Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.
Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.
Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!
Озвучьте стоимость проекта? Может хватит уже тратить деньги в пустую. Каждый год новый проект и даже в планах на ближайшие 5 лет нет реализации этих картинок.
Ничего ни вижу, а когда увидят нечего не знаю. Угадать за минуту, Время пошло.