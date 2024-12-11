С начала года свыше 70 тыс. заявлений о государственной регистрации прав поступило от самарских нотариусов в Росреестр

Более 70 000 заявлений о государственной регистрации прав поступило от нотариусов Самарской области в региональный Росреестр за 10 месяцев 2024 года, сообщили в Управлении Росреестра по региону.

С 1 февраля 2019 года нотариусы наделены полномочиями по подаче заявления и документов, необходимых для государственной регистрации прав в электронном виде, и ежедневное представление таких документов обеспечивает быстрое и комфортное получение гражданами услуг Росреестра.

Взаимодействие нотариусов и Росреестра осуществляется посредством Единой информационной системы нотариата, включенной в систему межведомственного электронного взаимодействия. Так, после совершения нотариального действия, например, удостоверения сделки, выдачи свидетельства о праве на наследство, нотариусы обязаны в день оформления документов, представить в электронной форме заявление о государственной регистрации.

Для заявителей преимущества очевидны:

1. Срок оказания услуги — 24 часа;

2. Экономия времени, так как исключается необходимость дополнительно обращаться в офис МФЦ.

Благодаря эффективному взаимодействию Управления и нотариата достигаются высокие показатели в регистрационной сфере, а также реализуются новые способы совместной деятельности в интересах заявителей.