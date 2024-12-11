Из Самары в Чечню можно будет доехать на рейсовом автобусе

Запущено автобусное сообщение по маршруту "Грозный - Самара", сообщает chechnyatoday.com.
Отмечается, что просьба организовать автобусный маршрут поступила главе республики Рамзану Кадырову во время прямого эфира, прошедшего 4 декабря.
Автобусы будут курсировать раз в неделю.
"Новый маршрут станет важным связующим звеном для жителей Чеченской Республики, проживающих в Самаре, а также для тех, кто регулярно совершает поездки в этом направлении", — пояснили в министерстве транспорта и связи Чечни.
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Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.
Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.
Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!
Озвучьте стоимость проекта? Может хватит уже тратить деньги в пустую. Каждый год новый проект и даже в планах на ближайшие 5 лет нет реализации этих картинок.
Ничего ни вижу, а когда увидят нечего не знаю. Угадать за минуту, Время пошло.