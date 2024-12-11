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Общество

Из Самары в Чечню можно будет доехать на рейсовом автобусе

ГРОЗНЫЙ. 11 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Запущено автобусное сообщение по маршруту "Грозный - Самара", сообщает chechnyatoday.com.

Отмечается, что просьба организовать автобусный маршрут поступила главе республики Рамзану Кадырову во время прямого эфира, прошедшего 4 декабря.

Автобусы будут курсировать раз в неделю.

"Новый маршрут станет важным связующим звеном для жителей Чеченской Республики, проживающих в Самаре, а также для тех, кто регулярно совершает поездки в этом направлении", — пояснили в министерстве транспорта и связи Чечни.

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