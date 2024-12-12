В Самаре и Тольятти устроят масштабные шоу дронов

Компания "Транспорт будущего" поздравляет жителей региона с наступающим Новым годом и приглашает на шоу дронов.

Почти год назад "Транспорт будущего" открыл первую очередь производства беспилотных авиационных систем в Тольятти. Сегодня это уже крупное инновационное предприятие, выпускающее по 40 летательных аппаратов в месяц.

Чтобы отпраздновать год с момента открытия и поздравить жителей Самарской области, "Транспорт будущего" приглашает всех желающих посетить уникальное световое шоу дронов. 300 беспилотников синхронно поднимутся в ночное небо и покажут эффектную световую программу.

В Тольятти шоу состоится 21, 29 и 30 декабря в 17:00 на набережной Автозаводского района.

В Самаре — 28 декабря в 18:00 на набережной.

"Транспорт будущего" приглашает жителей и гостей Самарской области на шоу высоких технологий! Вход свободный.