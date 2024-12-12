В Самаре и Тольятти устроят масштабные шоу дронов

Компания "Транспорт будущего" поздравляет жителей региона с наступающим Новым годом и приглашает на шоу дронов.
Почти год назад "Транспорт будущего" открыл первую очередь производства беспилотных авиационных систем в Тольятти. Сегодня это уже крупное инновационное предприятие, выпускающее по 40 летательных аппаратов в месяц.
Чтобы отпраздновать год с момента открытия и поздравить жителей Самарской области, "Транспорт будущего" приглашает всех желающих посетить уникальное световое шоу дронов. 300 беспилотников синхронно поднимутся в ночное небо и покажут эффектную световую программу.
В Тольятти шоу состоится 21, 29 и 30 декабря в 17:00 на набережной Автозаводского района.
В Самаре — 28 декабря в 18:00 на набережной.
"Транспорт будущего" приглашает жителей и гостей Самарской области на шоу высоких технологий! Вход свободный.
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Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.
Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.
Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!
Озвучьте стоимость проекта? Может хватит уже тратить деньги в пустую. Каждый год новый проект и даже в планах на ближайшие 5 лет нет реализации этих картинок.
Ничего ни вижу, а когда увидят нечего не знаю. Угадать за минуту, Время пошло.