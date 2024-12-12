В День Конституции самарская телебашня окрасится цветами флага России

В четверг, 12 декабря, самарская телебашня включит тематическую подсветку в честь дня Конституции.

Башня окрасится в цвета государственного триколора. Праздничная подсветка будет работать с наступления сумерек до 24:00.

Вместе с телебашней в Самаре в акции примут участие Останкинская телебашня, а также башни и мачты Биробиджана, Благовещенска, Братска, Брянска, Великого Новгорода, Воронежа, Грозного, Костромы, Кызыла, Майкопа, Мурманска, Нальчика, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Омска, Пензы, Перми, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Саратова, Симферополя, Смоленска, Тамбова, Твери, Улан-Удэ, Челябинска, Ярославля и других городов.