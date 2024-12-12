В День Конституции самарская телебашня окрасится цветами флага России

В четверг, 12 декабря, самарская телебашня включит тематическую подсветку в честь дня Конституции.
Башня окрасится в цвета государственного триколора. Праздничная подсветка будет работать с наступления сумерек до 24:00.
Вместе с телебашней в Самаре в акции примут участие Останкинская телебашня, а также башни и мачты Биробиджана, Благовещенска, Братска, Брянска, Великого Новгорода, Воронежа, Грозного, Костромы, Кызыла, Майкопа, Мурманска, Нальчика, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Омска, Пензы, Перми, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Саратова, Симферополя, Смоленска, Тамбова, Твери, Улан-Удэ, Челябинска, Ярославля и других городов.
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Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.
Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.
Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!
Озвучьте стоимость проекта? Может хватит уже тратить деньги в пустую. Каждый год новый проект и даже в планах на ближайшие 5 лет нет реализации этих картинок.
Ничего ни вижу, а когда увидят нечего не знаю. Угадать за минуту, Время пошло.