В центре "Мой бизнес" пройдет встреча "Мама-предприниматель"

В пятницу, 13 декабря, с 15:00 до 17:30, в региональном центре "Мой бизнес" пройдет предновогодняя встреча "Мама-предприниматель". Мероприятие для женщин-предпринимательниц традиционно проводится в конце года, чтобы участницы смогли обменяться итогами года, встретиться с интересными спикерами, получить приятные эмоции.

Экспертами выступят опытные предпринимательницы, которые осветят самые актуальные темы:

— "Как выбрать свой продукт? Разница между тем, что хочется продавать, и тем, что покупают"

Спикер: Алла Селицкая, основатель собственного бренда одежды, дизайнер;

— "Быть, а не казаться: как продвигать бренд и превосходить ожидания клиентов"

Спикер: Ирина Стебнева, основатель сети оптик докторов Стебневых, кандидат медицинских наук;

— "Как построить коммуникацию с клиентами и заказчиками оффлайн?"

Спикер: Надежда Космирова, директор по развитию Семейной клиники КОСМА, продюсер и ведущая ГТРК Самара, кандидат экономических наук.

Во второй части встречи вместе с Ольгой Жмиевской, выпускницей программы "Мама-предприниматель", победительницей регионального этапа премии "Бизнес-успех" в номинации "Премия для самозанятых" участницы сделают елочную игрушку своими руками.

Участие бесплатное, регистрация по ссылке.

В Самарской области для малого и среднего бизнеса действуют инструменты поддержки по разным направлениям: образовательные, финансовые, маркетинговые, имущественные, услуги по продвижению. Эта работа ведется, благодаря нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство". С действующими мерами можно ознакомиться на едином портале господдержки mybiz63.ru или обратившись в один из центров "Мой бизнес" региона.