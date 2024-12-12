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Малый бизнес Экономическая политика

В центре "Мой бизнес" пройдет встреча "Мама-предприниматель"

САМАРА. 12 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 13 декабря, с 15:00 до 17:30, в региональном центре "Мой бизнес" пройдет предновогодняя встреча "Мама-предприниматель". Мероприятие для женщин-предпринимательниц традиционно проводится в конце года, чтобы участницы смогли обменяться итогами года, встретиться с интересными спикерами, получить приятные эмоции.

Фото: министерство экономического развития и инвестиций Самарской области

Экспертами выступят опытные предпринимательницы, которые осветят самые актуальные темы:

— "Как выбрать свой продукт? Разница между тем, что хочется продавать, и тем, что покупают"
Спикер: Алла Селицкая, основатель собственного бренда одежды, дизайнер;

— "Быть, а не казаться: как продвигать бренд и превосходить ожидания клиентов"
Спикер: Ирина Стебнева, основатель сети оптик докторов Стебневых, кандидат медицинских наук;

— "Как построить коммуникацию с клиентами и заказчиками оффлайн?"
Спикер: Надежда Космирова, директор по развитию Семейной клиники КОСМА, продюсер и ведущая ГТРК Самара, кандидат экономических наук.

Во второй части встречи вместе с Ольгой Жмиевской, выпускницей программы "Мама-предприниматель", победительницей регионального этапа премии "Бизнес-успех" в номинации "Премия для самозанятых" участницы сделают елочную игрушку своими руками.

Участие бесплатное, регистрация по ссылке.

В Самарской области для малого и среднего бизнеса действуют инструменты поддержки по разным направлениям: образовательные, финансовые, маркетинговые, имущественные, услуги по продвижению. Эта работа ведется, благодаря нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство". С действующими мерами можно ознакомиться на едином портале господдержки mybiz63.ru или обратившись в один из центров "Мой бизнес" региона.

Гид потребителя

Последние комментарии

михаил вдовин 23 апреля 2015 12:01 В малый и средний бизнес области в 2014 году вложили 573 млн рублей

И почти два миллиарда рублей в Социальном банке прос...и.

Ян Ли 12 февраля 2015 14:58 В самарский реестр городских киосков внесут 113 новых объектов

Всё таки жажда наживы у чиновников выше, чем красота и порядок в городе. Так и не прислушались к просьбам горожан ликвидировать в городе киоски. Одна говорильня о вывозе 4.5 штук. Их просто переставили в другое бойкое место о чём неоднократно информировали администрацию..Видно в Самаре никогда не будет порядка. Одни киоски, грязь, коробки и крысы. Видно вместе с Азаровым нужно было менять всю его команду.

михаил вдовин 03 декабря 2014 18:36 Оборот малого и среднего бизнеса к концу 2015 года вырастет почти на 4%

Поскольку 90% малого бизнеса заняты торговлей и более половины из них торговлей продуктами питания, а цены ни последние выросли на30- 80%, то рост товараоборота на 4% говорит о резком снижении деловой активности малого бизнеса. Этого могу не понимать только наши чиновники и делать вид, что все замечательно.

Папа Римский 03 декабря 2014 14:15 Оборот малого и среднего бизнеса к концу 2015 года вырастет почти на 4%

Подобной дремучей ахинеи не несут уже даже в Правительстве РФ

IviL * 08 апреля 2014 04:01 Владельцы киосков в Постниковом овраге обратились с открытым письмом к Дмитрию Азарову

Водку паленую продавать не смогут...а качество продуктов ни одна санэпидемстанция не проверяет... сносить их скорее

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