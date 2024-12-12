В центре "Мой бизнес" пройдет встреча "Мама-предприниматель"

В пятницу, 13 декабря, с 15:00 до 17:30, в региональном центре "Мой бизнес" пройдет предновогодняя встреча "Мама-предприниматель". Мероприятие для женщин-предпринимательниц традиционно проводится в конце года, чтобы участницы смогли обменяться итогами года, встретиться с интересными спикерами, получить приятные эмоции.
Экспертами выступят опытные предпринимательницы, которые осветят самые актуальные темы:
— "Как выбрать свой продукт? Разница между тем, что хочется продавать, и тем, что покупают"
Спикер: Алла Селицкая, основатель собственного бренда одежды, дизайнер;
— "Быть, а не казаться: как продвигать бренд и превосходить ожидания клиентов"
Спикер: Ирина Стебнева, основатель сети оптик докторов Стебневых, кандидат медицинских наук;
— "Как построить коммуникацию с клиентами и заказчиками оффлайн?"
Спикер: Надежда Космирова, директор по развитию Семейной клиники КОСМА, продюсер и ведущая ГТРК Самара, кандидат экономических наук.
Во второй части встречи вместе с Ольгой Жмиевской, выпускницей программы "Мама-предприниматель", победительницей регионального этапа премии "Бизнес-успех" в номинации "Премия для самозанятых" участницы сделают елочную игрушку своими руками.
Участие бесплатное, регистрация по ссылке.
В Самарской области для малого и среднего бизнеса действуют инструменты поддержки по разным направлениям: образовательные, финансовые, маркетинговые, имущественные, услуги по продвижению. Эта работа ведется, благодаря нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство". С действующими мерами можно ознакомиться на едином портале господдержки mybiz63.ru или обратившись в один из центров "Мой бизнес" региона.
Последние комментарии
И почти два миллиарда рублей в Социальном банке прос...и.
Всё таки жажда наживы у чиновников выше, чем красота и порядок в городе. Так и не прислушались к просьбам горожан ликвидировать в городе киоски. Одна говорильня о вывозе 4.5 штук. Их просто переставили в другое бойкое место о чём неоднократно информировали администрацию..Видно в Самаре никогда не будет порядка. Одни киоски, грязь, коробки и крысы. Видно вместе с Азаровым нужно было менять всю его команду.
Поскольку 90% малого бизнеса заняты торговлей и более половины из них торговлей продуктами питания, а цены ни последние выросли на30- 80%, то рост товараоборота на 4% говорит о резком снижении деловой активности малого бизнеса. Этого могу не понимать только наши чиновники и делать вид, что все замечательно.
Подобной дремучей ахинеи не несут уже даже в Правительстве РФ
Водку паленую продавать не смогут...а качество продуктов ни одна санэпидемстанция не проверяет... сносить их скорее