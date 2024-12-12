Самарским студентам рассказали о перспективах развития агропромышленного комплекса региона

Сельское хозяйство — это не только поле и урожай, но и высокие технологии, карьерные перспективы и возможности для реализации собственных идей. О возможностях ведения успешного бизнеса с господдержкой на селе говорили 11 декабря студенты СГЭУ.

Сельское хозяйство, как базовый сектор экономики, остается актуальным и востребованным направлением. Президент страны Владимир Путин поставил амбициозные цели по увеличению производства и экспорта агропродукции к 2030 году. Это открывает большие перспективы для молодых специалистов, готовых вносить свой вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны.

Инновационные технологии, внедрение искусственного интеллекта и роботизация процессов не только значительно облегчают труд работников сферы АПК, но и открывают новые горизонты для карьерного роста.

Качество жизни на сельских территориях растет: школы, детские сады, дома культуры — все это строится и ремонтируется. Развитие транспортной сети и благоустройство общественных пространств делают сельские территории более привлекательными как для жизни, так и для работы.

В Самарской области в рамках государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий", запущенной для улучшения жизни на селе и устойчивого развития агропромышленного комплекса, общий объем финансирования с 2020 г. составил более 9,7 млрд рублей. На реализацию проектов "Современный облик сельских территорий" направлено 2,5 млрд руб., 1,5 млрд руб. — на предоставление социальных выплат 141 семье и строительство 207 жилых домов для 250 семей.

Развивается транспортная сеть: в сельских районах построено и отремонтировано 48,9 км дорог. Также реализовано 1067 проектов благоустройства общественных пространств. Оказывается содействие агропредприятиям в поиске квалифицированных специалистов, включая компенсацию затрат на их обучение.

С этого года, по инициативе губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева размер единовременных денежных выплат для молодых специалистов сельского хозяйства с высшим, средним и начальным профессиональным образованием был увеличен почти в три раза. Ранее размер этих выплат составлял 34,5 и 69 тыс. руб., а теперь он достиг 103,5 и 207 тыс. руб. в зависимости от уровня образования. Кроме того, предусмотрена индексация ежемесячных денежных выплат на 6,2%.

Новый федеральный проект "Кадры в АПК" в рамках нацпроекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности", который запускается с 2025 г., откроет еще больше перспектив и возможностей. Это свидетельствует о том, что государство заинтересовано в развитии агропромышленного комплекса и готово обеспечивать новые кадры всевозможными ресурсами.

"Искренне надеюсь, что наш диалог смог зародить в светлых умах студентов семечко знания о том, насколько сельское хозяйство может быть технологичным, перспективным и высокооплачиваемым, и что через несколько лет, по окончании университета, они не будут бояться входить в отрасль в качестве высококвалифицированных специалистов", — подчеркнул по итогам встречи Евгений Афанасьев, врио первого заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области.



