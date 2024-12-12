Самарским студентам рассказали о перспективах развития агропромышленного комплекса региона

Сельское хозяйство — это не только поле и урожай, но и высокие технологии, карьерные перспективы и возможности для реализации собственных идей. О возможностях ведения успешного бизнеса с господдержкой на селе говорили 11 декабря студенты СГЭУ.
Сельское хозяйство, как базовый сектор экономики, остается актуальным и востребованным направлением. Президент страны Владимир Путин поставил амбициозные цели по увеличению производства и экспорта агропродукции к 2030 году. Это открывает большие перспективы для молодых специалистов, готовых вносить свой вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны.
Инновационные технологии, внедрение искусственного интеллекта и роботизация процессов не только значительно облегчают труд работников сферы АПК, но и открывают новые горизонты для карьерного роста.
Качество жизни на сельских территориях растет: школы, детские сады, дома культуры — все это строится и ремонтируется. Развитие транспортной сети и благоустройство общественных пространств делают сельские территории более привлекательными как для жизни, так и для работы.
В Самарской области в рамках государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий", запущенной для улучшения жизни на селе и устойчивого развития агропромышленного комплекса, общий объем финансирования с 2020 г. составил более 9,7 млрд рублей. На реализацию проектов "Современный облик сельских территорий" направлено 2,5 млрд руб., 1,5 млрд руб. — на предоставление социальных выплат 141 семье и строительство 207 жилых домов для 250 семей.
Развивается транспортная сеть: в сельских районах построено и отремонтировано 48,9 км дорог. Также реализовано 1067 проектов благоустройства общественных пространств. Оказывается содействие агропредприятиям в поиске квалифицированных специалистов, включая компенсацию затрат на их обучение.
С этого года, по инициативе губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева размер единовременных денежных выплат для молодых специалистов сельского хозяйства с высшим, средним и начальным профессиональным образованием был увеличен почти в три раза. Ранее размер этих выплат составлял 34,5 и 69 тыс. руб., а теперь он достиг 103,5 и 207 тыс. руб. в зависимости от уровня образования. Кроме того, предусмотрена индексация ежемесячных денежных выплат на 6,2%.
Новый федеральный проект "Кадры в АПК" в рамках нацпроекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности", который запускается с 2025 г., откроет еще больше перспектив и возможностей. Это свидетельствует о том, что государство заинтересовано в развитии агропромышленного комплекса и готово обеспечивать новые кадры всевозможными ресурсами.
"Искренне надеюсь, что наш диалог смог зародить в светлых умах студентов семечко знания о том, насколько сельское хозяйство может быть технологичным, перспективным и высокооплачиваемым, и что через несколько лет, по окончании университета, они не будут бояться входить в отрасль в качестве высококвалифицированных специалистов", — подчеркнул по итогам встречи Евгений Афанасьев, врио первого заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области.
Последние комментарии
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
А про пальмовое масло в этой шоколадной продукции эти потребители в курсе?
Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?
Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.
чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами