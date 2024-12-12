Ценовой департамент региона возглавит экс-чиновница из Чувашии

Департамент ценового и тарифного регулирования Самарской области возглавит Надежды Колебанова. Ее кандидатуру согласовало региональное управление Федеральной антимонопольной службы.
Ведомство сообщает, что рассмотрело и одобрило соответствующее представление губернатора.
"С кандидатом обсуждались актуальные вопросы тарифного регулирования обращения с твердыми коммунальными отходами в регионе, а также стратегические цели и задачи на будущий период. Кроме того, новому руководителю было поручено проконтролировать исполнение выданных ранее предписаний об устранении нарушений при установлении тарифов для регионального оператора", - отмечают в УФАС.
Надежда Колебанова в 2020 - 2023 гг. возглавляла Государственную службу Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам. До этого она руководила Центром обеспечения деятельности администрации Чебоксар, была замом главы города.
Сейчас департаментом ценового и тарифного регулирования Самарской области руководит Алена Гаршина, которая занимает этот пост с 2019 году.
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