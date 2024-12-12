"Новогоднее сияние Самары": на сайте ГЕОМЕТКА стартовал фотоконкурс на призы от ТМ "Пестравка"

Мерцающие гирлянды, сияющие елки, праздничные витрины — новогоднее волшебство уже окутало Самару. И любая из этих чарующих локаций может стать сюжетом для фотографии. Сайт ГЕОМЕТКА приглашает жителей и гостей города передать это очарование в фотоконкурсе "Новогоднее сияние Самары".
Конкурс проводится при поддержке торговой марки "Пестравка". Принять в нем участие очень просто: достаточно прогуляться по улицам города и запечатлеть сказочную атмосферу в ярких кадрах.
Затем надо загрузить фотографии в раздел "Фотоконкурс" на сайте geometka.com, для чего можно воспользоваться формой "Хочу участвовать". После модерации работы будут опубликованы на странице конкурса, и за них можно будет голосовать.
14 января будут определены три победителя, чьи фотографии наберут наибольшее количество лайков. Торжественное объявление результатов пройдет в прямом эфире в группе "Пестравка" ВКонтакте. Победителей ждет целая упаковка молочных коктейлей от "Пестравки" — шесть литровых коробок.
Подробнее о фотоконкурсе "Новогоднее сияние Самары" на сайте geometka.com.
Последние комментарии
Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.
Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.
Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!
Озвучьте стоимость проекта? Может хватит уже тратить деньги в пустую. Каждый год новый проект и даже в планах на ближайшие 5 лет нет реализации этих картинок.
Ничего ни вижу, а когда увидят нечего не знаю. Угадать за минуту, Время пошло.