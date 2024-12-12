16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Каждый второй житель Самары хранит советские новогодние игрушки и украшает ими дом В День Конституции самарская телебашня окрасится цветами флага России Многодетным разрешили получать участки на территории Самары и Тольятти Ветераны СВО будут проходить лечение в центрах реабилитации Социального фонда Главврач самарской поликлиники № 1 о том, как правильно ходить к врачу

Общество

"Новогоднее сияние Самары": на сайте ГЕОМЕТКА стартовал фотоконкурс на призы от ТМ "Пестравка"

САМАРА. 12 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 67
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Мерцающие гирлянды, сияющие елки, праздничные витрины — новогоднее волшебство уже окутало Самару. И любая из этих чарующих локаций может стать сюжетом для фотографии. Сайт ГЕОМЕТКА приглашает жителей и гостей города передать это очарование в фотоконкурсе "Новогоднее сияние Самары".

Фото: предоставлено брендом "Пестравка"

Конкурс проводится при поддержке торговой марки "Пестравка". Принять в нем участие очень просто: достаточно прогуляться по улицам города и запечатлеть сказочную атмосферу в ярких кадрах.

Затем надо загрузить фотографии в раздел "Фотоконкурс" на сайте geometka.com, для чего можно воспользоваться формой "Хочу участвовать". После модерации работы будут опубликованы на странице конкурса, и за них можно будет голосовать.

14 января будут определены три победителя, чьи фотографии наберут наибольшее количество лайков. Торжественное объявление результатов пройдет в прямом эфире в группе "Пестравка" ВКонтакте. Победителей ждет целая упаковка молочных коктейлей от "Пестравки" — шесть литровых коробок.

Подробнее о фотоконкурсе "Новогоднее сияние Самары" на сайте geometka.com.

Гид потребителя

Последние комментарии

Андрей Куропаткин 04 декабря 2024 07:26 Новогодние праздники в Самарской области: куда отправиться за впечатлениями?

Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.

Глеб Петров 26 ноября 2024 10:50 Главный Безымянский коллектор в Самаре ждет ремонт

Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.

Aleksey Vasilyev 25 ноября 2024 14:12 В Самарской области увеличат тарифы на электроэнергию

Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!

Константин Трубченко 23 ноября 2024 11:12 В Самаре презентовали новый проект 5-й очереди набережной

Озвучьте стоимость проекта? Может хватит уже тратить деньги в пустую. Каждый год новый проект и даже в планах на ближайшие 5 лет нет реализации этих картинок.

Вячеслав Гусев 09 ноября 2024 04:22 Природоохранная прокуратура рассказала о захвате берега в Усинском

Ничего ни вижу, а когда увидят нечего не знаю. Угадать за минуту, Время пошло.

Фото на сайте

Где провести новогодние праздники? Показываем фото ярких локаций в Самарской области

Где провести новогодние праздники? Показываем фото ярких локаций в Самарской области

Познакомиться с гастрономическими традициями в ресторане "Русико": фоторепортаж

Познакомиться с гастрономическими традициями в ресторане "Русико": фоторепортаж

Арт-кластер "Дом 77": показываем самое творческое место в историческом центре Самары

Арт-кластер "Дом 77": показываем самое творческое место в историческом центре Самары

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5