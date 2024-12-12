16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области могут вернуть в госсобственность приватизированный в 90-х профилакторий Из-за снега в Самарской области ограничат движение на нескольких трассах Каждый второй житель Самары хранит советские новогодние игрушки и украшает ими дом В День Конституции самарская телебашня окрасится цветами флага России Многодетным разрешили получать участки на территории Самары и Тольятти

Общество

Из-за снега в Самарской области ограничат движение на нескольких трассах

САМАРА. 12 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 92
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг, 12 декабря, в Самарской, Ульяновской и Оренбургской областях ограничат ограничат движение на трассах из-за снегопада. Об этом сообщает ФКУ "Поволжуправтодор".

С 16:00 ограничение для маршрутного и грузового транспорта будет действовать на участках трасс:

— с 889 км по 1184 км трассы М-5 (Сызрань, Жигулевск, Тольятти, Самара, Сызранский, Ставропольский, Волжский, Красноярский, Сергиевский районы);

— с 0 км по 12 км на подъезде к Самаре от трассы М-5 (Самара, Волжский и Красноярский районы);

— с 29 км по 129 км подъездной дороги к Оренбургу от трассы М-5 (Волжский, Большеглушицкий, Большечерниговский районы);

— с 17 км по 29 км трассы Р-228 Сызрань — Саратов — Волгоград (Сызранский район);

— с 0 км по 155 км трассы Р-229 Самара — Волгоград (Новокуйбышевск, Чапаевск, Красноярский, Кинельский, Волжский, Безенчукский, Красноармейский, Пестравский районы);

— с 340 км по 400 км подъездной дороги от трассы Р-241 Казань — Буинск — Ульяновск к Самаре (Елховский и Красноярский районы);

— с 23 км по 195 км трассы А-300 Самара — Большая Черниговка (Волжский, Большеглушицкий, Большечерниговский районы).

Ориентировочное время окончания ограничения движения 22:00 13 декабря. Время окончания ограничений движения может измениться в зависимости от изменения погоды.

Сотрудники Госавтоинспекции просят граждан не пользоваться личными автомобилями без острой необходимости и по возможности отложить поездки.

Гид потребителя

Последние комментарии

Андрей Куропаткин 04 декабря 2024 07:26 Новогодние праздники в Самарской области: куда отправиться за впечатлениями?

Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.

Глеб Петров 26 ноября 2024 10:50 Главный Безымянский коллектор в Самаре ждет ремонт

Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.

Aleksey Vasilyev 25 ноября 2024 14:12 В Самарской области увеличат тарифы на электроэнергию

Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!

Константин Трубченко 23 ноября 2024 11:12 В Самаре презентовали новый проект 5-й очереди набережной

Озвучьте стоимость проекта? Может хватит уже тратить деньги в пустую. Каждый год новый проект и даже в планах на ближайшие 5 лет нет реализации этих картинок.

Вячеслав Гусев 09 ноября 2024 04:22 Природоохранная прокуратура рассказала о захвате берега в Усинском

Ничего ни вижу, а когда увидят нечего не знаю. Угадать за минуту, Время пошло.

Фото на сайте

Где провести новогодние праздники? Показываем фото ярких локаций в Самарской области

Где провести новогодние праздники? Показываем фото ярких локаций в Самарской области

Познакомиться с гастрономическими традициями в ресторане "Русико": фоторепортаж

Познакомиться с гастрономическими традициями в ресторане "Русико": фоторепортаж

Арт-кластер "Дом 77": показываем самое творческое место в историческом центре Самары

Арт-кластер "Дом 77": показываем самое творческое место в историческом центре Самары

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5