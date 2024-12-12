Из-за снега в Самарской области ограничат движение на нескольких трассах

В четверг, 12 декабря, в Самарской, Ульяновской и Оренбургской областях ограничат ограничат движение на трассах из-за снегопада. Об этом сообщает ФКУ "Поволжуправтодор".

С 16:00 ограничение для маршрутного и грузового транспорта будет действовать на участках трасс:

— с 889 км по 1184 км трассы М-5 (Сызрань, Жигулевск, Тольятти, Самара, Сызранский, Ставропольский, Волжский, Красноярский, Сергиевский районы);

— с 0 км по 12 км на подъезде к Самаре от трассы М-5 (Самара, Волжский и Красноярский районы);

— с 29 км по 129 км подъездной дороги к Оренбургу от трассы М-5 (Волжский, Большеглушицкий, Большечерниговский районы);

— с 17 км по 29 км трассы Р-228 Сызрань — Саратов — Волгоград (Сызранский район);

— с 0 км по 155 км трассы Р-229 Самара — Волгоград (Новокуйбышевск, Чапаевск, Красноярский, Кинельский, Волжский, Безенчукский, Красноармейский, Пестравский районы);

— с 340 км по 400 км подъездной дороги от трассы Р-241 Казань — Буинск — Ульяновск к Самаре (Елховский и Красноярский районы);

— с 23 км по 195 км трассы А-300 Самара — Большая Черниговка (Волжский, Большеглушицкий, Большечерниговский районы).

Ориентировочное время окончания ограничения движения 22:00 13 декабря. Время окончания ограничений движения может измениться в зависимости от изменения погоды.

Сотрудники Госавтоинспекции просят граждан не пользоваться личными автомобилями без острой необходимости и по возможности отложить поездки.