В "Додо Пицце" можно передать пожелания на Новый год детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию

В преддверии Нового года региональный общественный фонд "Молодежь, Семья, Нравственность" запустил акцию "Рождественское чудо" совместно со спонсорами, в том числе — самарской сетью "Додо Пицца". Гости пиццерии могут передать пожелания детям-сиротам, детям с ограниченными возможностями здоровья, а также детям и подросткам из многодетных и малообеспеченных семей Самарской области.
В пятницу и субботу, 13 и 14 декабря, в "Додо Пицце" на Ленинградской, 29 проходит благотворительная акция: любой желающий — вне зависимости от того, совершил ли он заказ в пиццерии или нет — может передать свои пожелания детям и подросткам Самарской области в канун Нового года. Для этого необходимо попросить специальную открытку на кассе или прикассовой зоне у сотрудников пиццерии, подписать ее и передать обратно представителям "Додо".
Позже все поздравительные открытки, которые подпишут жители и гости города вместе с командой самарской сети, будут переданы детям вместе с подарочными коробками конфет, которые соберут сотрудники "Додо Пиццы" вместе с представителями фонда "Молодежь, Семья, Нравственность". В результате акции сладкие наборы и открытки с пожеланиями получат 1000 детей.
Последние комментарии
Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.
Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.
Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!
Озвучьте стоимость проекта? Может хватит уже тратить деньги в пустую. Каждый год новый проект и даже в планах на ближайшие 5 лет нет реализации этих картинок.
Ничего ни вижу, а когда увидят нечего не знаю. Угадать за минуту, Время пошло.