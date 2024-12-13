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Общество

В "Додо Пицце" можно передать пожелания на Новый год детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию

САМАРА. 13 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В преддверии Нового года региональный общественный фонд "Молодежь, Семья, Нравственность" запустил акцию "Рождественское чудо" совместно со спонсорами, в том числе — самарской сетью "Додо Пицца". Гости пиццерии могут передать пожелания детям-сиротам, детям с ограниченными возможностями здоровья, а также детям и подросткам из многодетных и малообеспеченных семей Самарской области.

В пятницу и субботу, 13 и 14 декабря, в "Додо Пицце" на Ленинградской, 29 проходит благотворительная акция: любой желающий — вне зависимости от того, совершил ли он заказ в пиццерии или нет — может передать свои пожелания детям и подросткам Самарской области в канун Нового года. Для этого необходимо попросить специальную открытку на кассе или прикассовой зоне у сотрудников пиццерии, подписать ее и передать обратно представителям "Додо".

Позже все поздравительные открытки, которые подпишут жители и гости города вместе с командой самарской сети, будут переданы детям вместе с подарочными коробками конфет, которые соберут сотрудники "Додо Пиццы" вместе с представителями фонда "Молодежь, Семья, Нравственность". В результате акции сладкие наборы и открытки с пожеланиями получат 1000 детей.

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