Женщины на себе не экономят: 72% полисов туристического страхования на новогодние праздники — у прекрасного пола

На новогодние каникулы россияне предпочитают отдыхать в Турции и Таиланде — к такому выводу пришли аналитики Страхового Дома ВСК. Каждый пятый турист в грядущие каникулы планирует активный отдых.

По оценкам Страхового Дома ВСК, самыми популярными туристическими направлениями в предстоящие новогодние каникулы стали: Турция (23%), Таиланд (20%), Китай (13%), Россия (внутренний туризм, 13%) и Шри-Ланка (10%).

20% туристов предпочитают в праздники активный отдых, 3% планируют в каникулы заниматься любительским спортом.

Большая часть россиян — 36% — планирует отдыхать в Новый год минимум 2 недели. Еще 26% туристов будут путешествовать до 7 дней, 17% — до 10 дней. Около половины туристов предпочитают отдыхать парой, еще 33% — путешествуют в одиночестве, 17% — компанией из трех человек и больше.

По данным ВСК, основная доля туристов, планирующих путешествие в новогодние праздники, приходится на женщин — 63%. Также женщины меньше экономят на страховании — они приобретают до 72% полисов туристического страхования с покрытием 50-100 тыс. долларов.