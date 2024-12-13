На ул. Самарской ограничат движение транспорта

В связи с ремонтом подземного газопровода на участке ул. Самарской в областной столице ограничивается движение транспорта, сообщает мэрия города.

Ограничения будут действовать с 6:00 14 декабря до 23:59 28 декабря на участке от ул. Ульяновской до ул. Ярмарочной, включая пересечение с ул. Самарской. На время проведения работ также ограничиваются остановка и стоянка транспортных средств в границах названных участков.