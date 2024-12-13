На ул. Самарской ограничат движение транспорта

В связи с ремонтом подземного газопровода на участке ул. Самарской в областной столице ограничивается движение транспорта, сообщает мэрия города.
Ограничения будут действовать с 6:00 14 декабря до 23:59 28 декабря на участке от ул. Ульяновской до ул. Ярмарочной, включая пересечение с ул. Самарской. На время проведения работ также ограничиваются остановка и стоянка транспортных средств в границах названных участков.
Последние комментарии
Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.
Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.
Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!
Озвучьте стоимость проекта? Может хватит уже тратить деньги в пустую. Каждый год новый проект и даже в планах на ближайшие 5 лет нет реализации этих картинок.
Ничего ни вижу, а когда увидят нечего не знаю. Угадать за минуту, Время пошло.