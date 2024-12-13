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Общество

На двух трассах в Самарской области ограничат движение для пропуска крупногабаритного транспорта

САМАРА. 13 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области временно ограничат движение на двух трассах. Об этом сообщает ФКУ "Поволжуправтодор".

С 7:00 16 декабря по 21:00 17 декабря будут временно ограничивать движение на участках:

— 60 — 151 км трассы Р-229 Самара — Волгоград;

— 25 — 195 км трассы А-300 Самара — Большая Черниговка.

Причина ограничения: движение тяжеловесного и крупногабаритного транспорта.

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