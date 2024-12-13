На двух трассах в Самарской области ограничат движение для пропуска крупногабаритного транспорта

В Самарской области временно ограничат движение на двух трассах. Об этом сообщает ФКУ "Поволжуправтодор".
С 7:00 16 декабря по 21:00 17 декабря будут временно ограничивать движение на участках:
— 60 — 151 км трассы Р-229 Самара — Волгоград;
— 25 — 195 км трассы А-300 Самара — Большая Черниговка.
Причина ограничения: движение тяжеловесного и крупногабаритного транспорта.
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Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.
Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.
Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!
Озвучьте стоимость проекта? Может хватит уже тратить деньги в пустую. Каждый год новый проект и даже в планах на ближайшие 5 лет нет реализации этих картинок.
Ничего ни вижу, а когда увидят нечего не знаю. Угадать за минуту, Время пошло.