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Баскетбол Спорт

БК "Самара" уступил "Автодору" в Саратове

САРАТОВ. 14 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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БК "Самара" уступил "Автодору" в выездном матче Единой Лиги ВТБ — 75:81, сообщает пресс-служба самарского клуба.

Фото: БК Самара

Уже в первые минуты матча Данила Чикарев и попавший издали Егор Амосов задали "Самаре" темп, и практически всю стартовую четверть она держалась впереди. Только в конце десятиминутки хозяева повели было в счете, но две подряд трехи от Егора Амосова и Глеба Голдырева позволили завершить ее в пользу гостей — 25:20.

До середины второго периода самарцы удерживали лидерство. И все же вновь позволили сопернику на время перехватить инициативу. Вернуть преимущество на этот раз помогли Илья Попов и Андрей Сопин. А "2+1" от Антона Карданахишвили стали отличным завершением первой половины: 41:36.

Илья Попов сдерживал натиск саратовцев в третьем периоде — 10 очков за шесть минут. Но ограниченная ротация не могла не сказаться: хозяева выиграли десятиминутку и повели в счете перед решающей четвертью: 59:61.

"Самара" продолжала бороться. И все-таки разница в счете росла: за две с половиной минуты до финальной сирены она достигла уже 14 очков (67:81). Самарская команда еще ответила отрезком 8:0, но переломить ситуацию это уже не помогло.

75:81 — поражение "Самары".

Следующий матч БК "Самара" проведет 18 декабря на домашней площадке против ЦСКА.

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