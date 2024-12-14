БК "Самара" уступил "Автодору" в Саратове

БК "Самара" уступил "Автодору" в выездном матче Единой Лиги ВТБ — 75:81, сообщает пресс-служба самарского клуба.
Уже в первые минуты матча Данила Чикарев и попавший издали Егор Амосов задали "Самаре" темп, и практически всю стартовую четверть она держалась впереди. Только в конце десятиминутки хозяева повели было в счете, но две подряд трехи от Егора Амосова и Глеба Голдырева позволили завершить ее в пользу гостей — 25:20.
До середины второго периода самарцы удерживали лидерство. И все же вновь позволили сопернику на время перехватить инициативу. Вернуть преимущество на этот раз помогли Илья Попов и Андрей Сопин. А "2+1" от Антона Карданахишвили стали отличным завершением первой половины: 41:36.
Илья Попов сдерживал натиск саратовцев в третьем периоде — 10 очков за шесть минут. Но ограниченная ротация не могла не сказаться: хозяева выиграли десятиминутку и повели в счете перед решающей четвертью: 59:61.
"Самара" продолжала бороться. И все-таки разница в счете росла: за две с половиной минуты до финальной сирены она достигла уже 14 очков (67:81). Самарская команда еще ответила отрезком 8:0, но переломить ситуацию это уже не помогло.
75:81 — поражение "Самары".
Следующий матч БК "Самара" проведет 18 декабря на домашней площадке против ЦСКА.
Последние комментарии
Что то подсказывает, что клуб будет неконкурентен. Второй Минск, который проигрывал 29 игр из 30.
почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???
Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.
Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?
Молодцы! Красные крылья так держать!