В регионе объявлен желтый уровень опасности из-за погоды

Ночью и днем 16 декабря местами в Самарской области ожидается сильный снег, местами метель при ухудшении видимости до 500-1000 м, сообщает региональное ГУ МЧС. Также синоптики прогнозируют усиление юго-западного, южного ветра с порывами до 15-20 м/с. На дорогах местами снежные заносы.
Из-за погодных условий в губернии объявлен желтый уровень опасности.
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Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.
Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.
Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!
Озвучьте стоимость проекта? Может хватит уже тратить деньги в пустую. Каждый год новый проект и даже в планах на ближайшие 5 лет нет реализации этих картинок.
Ничего ни вижу, а когда увидят нечего не знаю. Угадать за минуту, Время пошло.