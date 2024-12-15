В регионе объявлен желтый уровень опасности из-за погоды

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Ночью и днем 16 декабря местами в Самарской области ожидается сильный снег, местами метель при ухудшении видимости до 500-1000 м, сообщает региональное ГУ МЧС. Также синоптики прогнозируют усиление юго-западного, южного ветра с порывами до 15-20 м/с. На дорогах местами снежные заносы.