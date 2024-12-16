В Самарской области продолжается акция "В Новый год — без долгов!"

До 31 декабря у жителей Самарской области есть возможность присоединиться к традиционной акции "В Новый год — без долгов!" Участие в ней позволит клиентам Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" не только списать имеющиеся пени, но и стать победителем праздничного розыгрыша.
Напомним, что данная акция в Самарской области проводится ежегодно с 2015 года. За это время ее победителями стали порядка двух тысяч клиентов компании из Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани. Для участия в акции "В Новый год — без долгов!" необходимо оплатить квитанцию за ноябрь, внести рекомендуемый платеж за декабрь и погасить задолженность в случае ее наличия.
"Многие жители региона уже становились победителями нашей новогодней акции. Еще больше наших клиентов смогли избавиться под Новый год не только от долгов, но и от пеней. Мы приглашаем всех желающих присоединиться к акции "В Новый год — без долгов!" и зарядиться хорошим настроением", — отметил директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Владимир Сураев.
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