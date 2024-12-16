Зимник в нацпарке "Самарская Лука" открылся с 16 декабря

С 16 декабря по 15 марта 2025 года временный лесной маршрут "Белые домики" - село Шелехметь стал доступен для проезда. Об этом сообщает пресс-служба нацпарка "Самарская Лука".

Легковые машины жителей Рождествено и их близких родственников, а также тех, у кого в собственности есть жилье на указанной территории, будут пропускать по документам, подтверждающим регистрацию или наличие собственности.

Остальные авто смогут проехать на основании разрешительных документов, оформляемых в дирекции нацпарка "Самарская Лука", конторах участковых лесничеств или на официальном сайте www.npsamluka.ru.

Транспорт оперативных и аварийных служб пропускается беспрепятственно.