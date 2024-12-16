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Общество

Компания "Т Плюс" отметила добровольцев поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт"

САМАРА. 16 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Представители ПАО "Т Плюс" приняли участие в награждении волонтеров добровольческого поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" в Самарской области.

Фото: ПАО "Т Плюс" пресс-служба

Самарский филиал "Т Плюс" активно взаимодействует с ДПСО "ЛизаАлерт" в части профилактики детской безопасности. В минувшем году представители "ЛизаАлерт" провели ряд встреч для сотрудников компании и их детей, на которых рассказали о правилах поведения семей во время посещения общественных мест, массовых мероприятий, а также лесных прогулок.

"Городская среда преподносит детям множество сюрпризов и приятных открытий, но при этом также таит множество опасностей, о которых важно знать. Просветительская работа в части информирования юных горожан о правилах безопасности, которую ведут и "ЛизаАлерт", и компания "Т Плюс", крайне важна для сохранения жизни и здоровья ребят", — отметила руководитель Регионального центра стратегических коммуникаций ПАО "Т Плюс" в Самаре Ольга Смородинова.

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