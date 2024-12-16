Компания "Т Плюс" отметила добровольцев поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт"

Представители ПАО "Т Плюс" приняли участие в награждении волонтеров добровольческого поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" в Самарской области.
Самарский филиал "Т Плюс" активно взаимодействует с ДПСО "ЛизаАлерт" в части профилактики детской безопасности. В минувшем году представители "ЛизаАлерт" провели ряд встреч для сотрудников компании и их детей, на которых рассказали о правилах поведения семей во время посещения общественных мест, массовых мероприятий, а также лесных прогулок.
"Городская среда преподносит детям множество сюрпризов и приятных открытий, но при этом также таит множество опасностей, о которых важно знать. Просветительская работа в части информирования юных горожан о правилах безопасности, которую ведут и "ЛизаАлерт", и компания "Т Плюс", крайне важна для сохранения жизни и здоровья ребят", — отметила руководитель Регионального центра стратегических коммуникаций ПАО "Т Плюс" в Самаре Ольга Смородинова.
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Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.
Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.
Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!
Озвучьте стоимость проекта? Может хватит уже тратить деньги в пустую. Каждый год новый проект и даже в планах на ближайшие 5 лет нет реализации этих картинок.
Ничего ни вижу, а когда увидят нечего не знаю. Угадать за минуту, Время пошло.