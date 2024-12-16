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Общество

Мэрия Самары планирует закупить больше малой техники для уборки снега

САМАРА. 16 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В следующем в Самаре планируется закупить больше техники, особенно малой, чтобы облегчить ручной труд при уборке снега. Об этом заявил исполняющий обязанности главы города Иван Носков.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

"В ночь выводим 255 единиц техники. Уборка снега, чистка остановок — по всем районам, вывоз снега — Куйбышевский, Ленинский, Октябрьский, Железнодорожный, Советский, Промышленный, Красноглинский, Кировский районы", — написал Носков в своем Telegram-канале.

Он также напомнил, что уборка снега во дворах — ответственность УК и ТСЖ.

"Пишите заявления в Госжилинспекцию и прокуратуру. Дворников и технику, которые работают на дорогах и тротуарах, во дворы не отправляем. У УК и ТСЖ — свои дворники", — заявил Иван Носков.

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