Мэрия Самары планирует закупить больше малой техники для уборки снега

В следующем в Самаре планируется закупить больше техники, особенно малой, чтобы облегчить ручной труд при уборке снега. Об этом заявил исполняющий обязанности главы города Иван Носков.

"В ночь выводим 255 единиц техники. Уборка снега, чистка остановок — по всем районам, вывоз снега — Куйбышевский, Ленинский, Октябрьский, Железнодорожный, Советский, Промышленный, Красноглинский, Кировский районы", — написал Носков в своем Telegram-канале.

Он также напомнил, что уборка снега во дворах — ответственность УК и ТСЖ.

"Пишите заявления в Госжилинспекцию и прокуратуру. Дворников и технику, которые работают на дорогах и тротуарах, во дворы не отправляем. У УК и ТСЖ — свои дворники", — заявил Иван Носков.