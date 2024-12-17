В Тольятти 16 декабря был побит 30-летний рекорд по количеству выпавшего снега

В понедельник, 16 декабря, в пяти населенных пунктах Самарской области был побит рекорд по количеству выпавших осадков, передает Приволжское УГМС.

Синоптики зафиксировали суточный максимум осадков в Самаре, Челно-Вершинах, Клявлино, Тольятти и Большой Глушице.

В Тольятти последний раз такое количество снега в этот день выпало 30 лет назад — в 1994 году. В остальных населенных пунктах, включая Самару, столь снежное 16 декабря пришлось на 2006 год.