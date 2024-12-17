В Тольятти 16 декабря был побит 30-летний рекорд по количеству выпавшего снега

В понедельник, 16 декабря, в пяти населенных пунктах Самарской области был побит рекорд по количеству выпавших осадков, передает Приволжское УГМС.
Синоптики зафиксировали суточный максимум осадков в Самаре, Челно-Вершинах, Клявлино, Тольятти и Большой Глушице.
В Тольятти последний раз такое количество снега в этот день выпало 30 лет назад — в 1994 году. В остальных населенных пунктах, включая Самару, столь снежное 16 декабря пришлось на 2006 год.
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Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.
Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.
Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!
Озвучьте стоимость проекта? Может хватит уже тратить деньги в пустую. Каждый год новый проект и даже в планах на ближайшие 5 лет нет реализации этих картинок.
Ничего ни вижу, а когда увидят нечего не знаю. Угадать за минуту, Время пошло.