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Туризм Общество

Самарцы заинтересовались малыми городами на Новый год и Рождество

САМАРА. 17 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Для многих россиян длительные новогодние праздники — возможность отдыха и путешествий. Центр исследований малых городов и Яндекс Путешествия изучили особенности поездок самарцев и жителей области в малые города на новогодних каникулах и в Рождество. Выяснилось, что в 2024 г. у них спрос на такие поездки вырос в 1,5 раза, по сравнению с 2023 годом.

Популярные у жителей Самары и Самарской области малые города России для новогодних поездок в 2024–2025 гг.:

  • Зеленоградск (Калининградская область)
  • Теберда (Карачаево-Черчесская Республика)
  • Анапа (Краснодарский край)
  • Светлогорск (Калининградская область)
  • Кирово-Чепецк (Кировская область)
  • Шуя (Ивановская область)
  • Великий Устюг (Вологодская область)
  • Суздаль (Владимирская область)
  • Богучар (Воронежская область)
  • Грязи (Липецкая область)

Самарцы и жители области планируют новогодние поездки в малые города в среднем за 73 дня и проведут в путешествии 2-3 дня. В основном в такие путешествия отправятся пары и семьи с детьми. Большинство из них остановятся в отелях, загородных домах или жилье посуточно, а стоимость одной ночи в среднем составит около 8,9 тыс. рублей.

Большинство гостей малых городов Самарской области в Новый год и Рождество будут из Москвы и других городов центральной России, Санкт-Петербурга, самой Самары и других городов Поволжья. В среднем они проведут в каждом из городов два дня, а стоимость проживания для них составит примерно 4 тыс. руб. за ночь.

В среднем по России спрос на праздничные путешествия в малые города по сравнению с прошлым новогодним сезоном вырос на 70%. А доля таких поездок среди всех направлений выросла с 7,6% до 9,5%. Сильнее всего вырос спрос на поездки в Шую из Ивановской области (+66 позиций в списке популярных малых городов), Лодейное Поле из Ленинградской области (+35 позиций) и Алупку из Республики Крым (+29 позиций).

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