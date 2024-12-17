Самарцы заинтересовались малыми городами на Новый год и Рождество

Для многих россиян длительные новогодние праздники — возможность отдыха и путешествий. Центр исследований малых городов и Яндекс Путешествия изучили особенности поездок самарцев и жителей области в малые города на новогодних каникулах и в Рождество. Выяснилось, что в 2024 г. у них спрос на такие поездки вырос в 1,5 раза, по сравнению с 2023 годом.
Популярные у жителей Самары и Самарской области малые города России для новогодних поездок в 2024–2025 гг.:
- Зеленоградск (Калининградская область)
- Теберда (Карачаево-Черчесская Республика)
- Анапа (Краснодарский край)
- Светлогорск (Калининградская область)
- Кирово-Чепецк (Кировская область)
- Шуя (Ивановская область)
- Великий Устюг (Вологодская область)
- Суздаль (Владимирская область)
- Богучар (Воронежская область)
- Грязи (Липецкая область)
Самарцы и жители области планируют новогодние поездки в малые города в среднем за 73 дня и проведут в путешествии 2-3 дня. В основном в такие путешествия отправятся пары и семьи с детьми. Большинство из них остановятся в отелях, загородных домах или жилье посуточно, а стоимость одной ночи в среднем составит около 8,9 тыс. рублей.
Большинство гостей малых городов Самарской области в Новый год и Рождество будут из Москвы и других городов центральной России, Санкт-Петербурга, самой Самары и других городов Поволжья. В среднем они проведут в каждом из городов два дня, а стоимость проживания для них составит примерно 4 тыс. руб. за ночь.
В среднем по России спрос на праздничные путешествия в малые города по сравнению с прошлым новогодним сезоном вырос на 70%. А доля таких поездок среди всех направлений выросла с 7,6% до 9,5%. Сильнее всего вырос спрос на поездки в Шую из Ивановской области (+66 позиций в списке популярных малых городов), Лодейное Поле из Ленинградской области (+35 позиций) и Алупку из Республики Крым (+29 позиций).
Последние комментарии
Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.
Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...
Стоимость тура 4 дня / 3 ночи — от 25 990 рублей... Какая милота, всего-то денежек)))) чтобы путешествовать по нашей Родине, надо быть оч.состоятельным человеком....