16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
На площади Куйбышева готовят красочные локации, вкусное угощение и катание на "ватрушках" Самарцы заинтересовались малыми городами на Новый год и Рождество С 16 декабря в Самаре открылось свыше 150 елочных базаров В Самарской области проходит акция "Юннаты солдатам" На М-5 вновь ограничат движение из-за снега

Общество

В Самарской области пройдет молодежный форум "Мой выбор — семья!"

САМАРА. 17 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 50
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В среду, 18 декабря, в День образования органов ЗАГС России, управление ЗАГС Самарской области проводит Самарский молодежный форум "Мой выбор — СЕМЬЯ!"

Цель форума — сохранение традиционных духовно-нравственных семейных ценностей, повышение статуса института семьи среди молодежи, формирование гражданственности и патриотизма. К участию приглашены студенты сузов и вузов Самарской области, активы молодежных общественных организаций.

Основная площадка форума будет работать в рамках выставки "Самара" в Самарском областном историко-краеведческом музее им. П. В. Алабина (Самара, ул. Ленинская, 142) с 11:00 до 14:00. В интерактивном формате будет организована информационная сессия, открытая лекция и интерактивный коммутатор.

Экспертами выступят представители органов исполнительной власти, некоммерческих организаций, практикующие семейные психологи.

На информационной сессии эксперты с участниками обсудят вопросы сохранения традиционных духовно-нравственных ценностей в условиях мировых вызовов, ответственного вступлении в брак, ответственного родительства.

Тема открытой лекции "Сила V Семье. Искусство отношений. Путь к семейному долголетию". В рамках интерактивного коммуникатора со студенческой молодежью будет рассмотрена тема "Сила V Семье. Гармоничные межпоколенческие отношения в современном обществе".

В этот день во всех муниципальных образованиях в рамках форума управлением ЗАГС Самарской области будут организованы встречи с молодежью в формате информационных сессий.

Гид потребителя

Последние комментарии

Андрей Куропаткин 04 декабря 2024 07:26 Новогодние праздники в Самарской области: куда отправиться за впечатлениями?

Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.

Глеб Петров 26 ноября 2024 10:50 Главный Безымянский коллектор в Самаре ждет ремонт

Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.

Aleksey Vasilyev 25 ноября 2024 14:12 В Самарской области увеличат тарифы на электроэнергию

Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!

Константин Трубченко 23 ноября 2024 11:12 В Самаре презентовали новый проект 5-й очереди набережной

Озвучьте стоимость проекта? Может хватит уже тратить деньги в пустую. Каждый год новый проект и даже в планах на ближайшие 5 лет нет реализации этих картинок.

Вячеслав Гусев 09 ноября 2024 04:22 Природоохранная прокуратура рассказала о захвате берега в Усинском

Ничего ни вижу, а когда увидят нечего не знаю. Угадать за минуту, Время пошло.

Фото на сайте

Где провести новогодние праздники? Показываем фото ярких локаций в Самарской области

Где провести новогодние праздники? Показываем фото ярких локаций в Самарской области

Познакомиться с гастрономическими традициями в ресторане "Русико": фоторепортаж

Познакомиться с гастрономическими традициями в ресторане "Русико": фоторепортаж

Арт-кластер "Дом 77": показываем самое творческое место в историческом центре Самары

Арт-кластер "Дом 77": показываем самое творческое место в историческом центре Самары

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5