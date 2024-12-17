В Самарской области пройдет молодежный форум "Мой выбор — семья!"

В среду, 18 декабря, в День образования органов ЗАГС России, управление ЗАГС Самарской области проводит Самарский молодежный форум "Мой выбор — СЕМЬЯ!"
Цель форума — сохранение традиционных духовно-нравственных семейных ценностей, повышение статуса института семьи среди молодежи, формирование гражданственности и патриотизма. К участию приглашены студенты сузов и вузов Самарской области, активы молодежных общественных организаций.
Основная площадка форума будет работать в рамках выставки "Самара" в Самарском областном историко-краеведческом музее им. П. В. Алабина (Самара, ул. Ленинская, 142) с 11:00 до 14:00. В интерактивном формате будет организована информационная сессия, открытая лекция и интерактивный коммутатор.
Экспертами выступят представители органов исполнительной власти, некоммерческих организаций, практикующие семейные психологи.
На информационной сессии эксперты с участниками обсудят вопросы сохранения традиционных духовно-нравственных ценностей в условиях мировых вызовов, ответственного вступлении в брак, ответственного родительства.
Тема открытой лекции "Сила V Семье. Искусство отношений. Путь к семейному долголетию". В рамках интерактивного коммуникатора со студенческой молодежью будет рассмотрена тема "Сила V Семье. Гармоничные межпоколенческие отношения в современном обществе".
В этот день во всех муниципальных образованиях в рамках форума управлением ЗАГС Самарской области будут организованы встречи с молодежью в формате информационных сессий.
Последние комментарии
Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.
Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.
Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!
Озвучьте стоимость проекта? Может хватит уже тратить деньги в пустую. Каждый год новый проект и даже в планах на ближайшие 5 лет нет реализации этих картинок.
Ничего ни вижу, а когда увидят нечего не знаю. Угадать за минуту, Время пошло.