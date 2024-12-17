В Самарской области пройдет молодежный форум "Мой выбор — семья!"

В среду, 18 декабря, в День образования органов ЗАГС России, управление ЗАГС Самарской области проводит Самарский молодежный форум "Мой выбор — СЕМЬЯ!"

Цель форума — сохранение традиционных духовно-нравственных семейных ценностей, повышение статуса института семьи среди молодежи, формирование гражданственности и патриотизма. К участию приглашены студенты сузов и вузов Самарской области, активы молодежных общественных организаций.

Основная площадка форума будет работать в рамках выставки "Самара" в Самарском областном историко-краеведческом музее им. П. В. Алабина (Самара, ул. Ленинская, 142) с 11:00 до 14:00. В интерактивном формате будет организована информационная сессия, открытая лекция и интерактивный коммутатор.

Экспертами выступят представители органов исполнительной власти, некоммерческих организаций, практикующие семейные психологи.

На информационной сессии эксперты с участниками обсудят вопросы сохранения традиционных духовно-нравственных ценностей в условиях мировых вызовов, ответственного вступлении в брак, ответственного родительства.

Тема открытой лекции "Сила V Семье. Искусство отношений. Путь к семейному долголетию". В рамках интерактивного коммуникатора со студенческой молодежью будет рассмотрена тема "Сила V Семье. Гармоничные межпоколенческие отношения в современном обществе".

В этот день во всех муниципальных образованиях в рамках форума управлением ЗАГС Самарской области будут организованы встречи с молодежью в формате информационных сессий.