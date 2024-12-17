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Общество

На площади Куйбышева готовят красочные локации, вкусное угощение и катание на "ватрушках"

САМАРА. 17 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На площади имени Куйбышева в Самаре готовят открытие усадьбы Деда Мороза, катки, горку для катания на тюбингах, а также красочные арт-объекты, сообщает мэрия города.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

Усадьба Самарского Деда Мороза будет работать с 28 декабря по 8 января с 12:00 до 20:30, 31 декабря - с 12:00 до 16:00 часов, а 1 января - с 16:30 до 20:30. Технический перерыв - с 16:00 до 16:30. Посещение программ в усадьбе бесплатное.

Также на главной площади города установят мультимедийный комплекс "Новогодние часы", арт-объекты по сказкам "Щелкунчик", "Снежная королева", произведений Александра Пушкина и новый интерактивный арт-объект "Волшебное зеркальце".

Для любителей активного отдыха оборудуют деревянную горку для катания на тюбингах. Аттракцион будет работать для посетителей бесплатно с 28 декабря каждый день с 10:00 до 22:00 до окончания зимнего сезона.

Еще на площади имени Куйбышева зальют три ледовых катка: для массового катания, для игры в хоккей и каток для самых маленьких гостей. Откроют пункты проката и заточки коньков.

Со 2 по 8 января пройдет физкультурно-спортивная акция "Самара в движении", которая включает различные возможности: с 14:00 до 20:00 будут работать площадки лазертаг, киберспорт, снежковый тир, гигантские шахматы, биатлон тир, футбольный бильярд, тетрис и керлинг, а с 15:00 до 19:00 - городошная площадка.

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