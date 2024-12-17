В Тольятти начали доследственную проверку из-за высаженных из автобуса детей

В Тольятти сотрудники СУ СК РФ по Самарской области начали доследственную проверку из-за нарушения прав несовершеннолетних пассажиров общественного транспорта.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что водитель маршрутного автобуса завершает маршрут и высаживает детей в нежилой зоне, не довозя их до конечной станции. Оставшееся расстояние дети преодолевают пешком.

В рамках проверки опросят представителей компании-перевозчика и изучат документы, регламентирующие оказание услуг.