"Ростелеком" обновил мобильное приложение для абонентов

"Ростелеком" выпустил обновленную версию мобильного приложения, которым пользуются клиенты домашнего интернета, мобильной связи и других сервисов. Реализованные доработки повышают удобство и стабильность работы сервиса.
Это самое масштабное обновление за все время существования мобильного приложения "Ростелекома". В новой версии добавлено сквозное нижнее меню, которое обеспечивает быстрый доступ к нужным разделам. Это упрощает навигацию, сокращая количество дополнительных шагов.
На главный экран вынесено больше полезной информации — например, тарифы, подписки и опции, а также отображение остатков по пакетам мобильной связи. Теперь пользователю всегда видно, сколько минут, гигабайт и СМС у него осталось в активе. Упрощен процесс оплаты, а также добавлена поддержка SberPay — пополнять счет стало удобнее. Всего в личном кабинете мобильного приложения клиентам сейчас доступно более 130 разных операций.
Также в новую версию приложения добавлена опция бесплатной проверки утечки данных пользователя на сторонних ресурсах. Решение позволяет узнать, какая личная информация попала в открытый доступ, а также получить рекомендации по безопасному хранению данных в сети.
Стабильность работы приложения на платформах iOS и Android поддерживается благодаря кросс-платформенной разработке. Оптимизирована архитектура и кодовая база сервиса, влияющие на его производительность, благодаря чему приложение стало работать быстрее. Клиенты "Ростелекома" совершают в нем 270 млн операций в месяц.
Последние комментарии
Специалист по радиосвязи легко осваивает проводную связь, тогда как проводнику сложнее разобраться в радиосвязи. И это факт!
Хорошая новость.
ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?
Ну хорошо, подъехали вы по новой дороге с тремя полосами к Ново-Садовой у Оврага и? Там стоит пробка, как вы будете поворачивать в город? Или там можно будет повернуть только направо? Тогда зачем нам такая дорога?
Всё хорошо, но почему развязка только в виде тоннеля? И почему только у Московского шоссе? Вы что не видите, как работают тоннели на Кирова? Это что решение? Денег нет - ищите, это ваша работа! Но делать нужно чтобы проблему решить, а не бюджет освоить.