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"Ростелеком" обновил мобильное приложение для абонентов

САМАРА. 17 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Ростелеком" выпустил обновленную версию мобильного приложения, которым пользуются клиенты домашнего интернета, мобильной связи и других сервисов. Реализованные доработки повышают удобство и стабильность работы сервиса.

Фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"

Это самое масштабное обновление за все время существования мобильного приложения "Ростелекома". В новой версии добавлено сквозное нижнее меню, которое обеспечивает быстрый доступ к нужным разделам. Это упрощает навигацию, сокращая количество дополнительных шагов.

На главный экран вынесено больше полезной информации — например, тарифы, подписки и опции, а также отображение остатков по пакетам мобильной связи. Теперь пользователю всегда видно, сколько минут, гигабайт и СМС у него осталось в активе. Упрощен процесс оплаты, а также добавлена поддержка SberPay — пополнять счет стало удобнее. Всего в личном кабинете мобильного приложения клиентам сейчас доступно более 130 разных операций.

Также в новую версию приложения добавлена опция бесплатной проверки утечки данных пользователя на сторонних ресурсах. Решение позволяет узнать, какая личная информация попала в открытый доступ, а также получить рекомендации по безопасному хранению данных в сети.

Стабильность работы приложения на платформах iOS и Android поддерживается благодаря кросс-платформенной разработке. Оптимизирована архитектура и кодовая база сервиса, влияющие на его производительность, благодаря чему приложение стало работать быстрее. Клиенты "Ростелекома" совершают в нем 270 млн операций в месяц.

Гид потребителя

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