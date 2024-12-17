Вячеслав Федорищев провел заседание президиума Комиссии Госсовета по направлению "Промышленность"

Во вторник, 17 декабря, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел в формате ВКС заседание президиума комиссии Государственного Совета РФ по направлению "Промышленность".

"Подводим итоги года: сделаем документ, на следующей неделе всем разошлем от имени комиссии, который будет обобщать результаты нашей работы, а самое главное — чтобы все цели, которые мы перед собой поставили, были описаны не только с точки зрения постановки целей, но и методов достижения этих целей", — сказал губернатор Самарской области, председатель комиссии Государственного Совета РФ по направлению "Промышленность" Вячеслав Федорищев, открывая заседание.

Первый вопрос повестки — рассмотрение паспортов национального проекта по обеспечению технологического лидерства "Беспилотные авиационные системы" и входящих в его состав федеральных проектов. Ранее в рамках заседания рабочих групп комиссии при рассмотрения данного нацпроекта отмечалось значительное сокращения финансирования.

Глава региона подчеркнул, что необходимо искать внебюджетные источники финансирования: "Надо пробовать замещать внебюджетными средствами, чтобы целей, поставленных президентом, достигать, и при этом в условиях ограничения бюджета показывать хорошую работу. Тут логика одна. Необходимо всеми возможностями искать внебюджетные источники. Так как отрасль одна из самых перспективных и с точки зрения экономики она "летает", необходимо посмотреть на возможность привлечения инструментов такого "народного" финансирования, инструментов по оперативному инвестиционному финансированию средними и крупными компаниями".

С докладами по первому вопросу выступили начальник Управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга России Алексей Сердюк, заместитель директора департамента государственной политики в области гражданской авиации Министерства транспорта Российской Федерации Андрей Иванов и генеральный директор ООО "Транспорт Будущего" Юрий Козаренко.

Среди предложений озвучена необходимость встраивать беспилотники в гражданское направление, развивать и усиливать отечественное ПО и многое другое. Все предложения будут детально проработаны и озвучены на последующих заседаниях Президиума Комиссии Госсовета по направлению "Промышленность".

Рассмотрение доклада Минпромторга России по дополнительным мерам в части достижения национальных целей развития и векторы развития предприятий автомобилестроения, в частности поддержка автопрома — одни из вопросов заседания.

Кроме того, совместно с руководителями ключевых автопроизводителей рассмотрели предложения по поддержке отрасли. Участники акцентировали внимание на необходимости введения нетарифных мер защиты отечественных производителей, возросших расходах на обслуживание кредитного портфеля в новых макроэкономических условиях, а также предложениях по стимулированию спроса в гражданском секторе.

По итогам обсуждения и дальнейшей проработки будет сформирован перечень предложений, который будет направлен для рассмотрения в профильное Министерство, в том числе в части необходимости докапитализации институтов развития, управлению действующим портфелем обязательств и поддержке лизинговых программ.