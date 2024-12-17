16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Вячеслав Федорищев поручил проработать долгосрочные контракты на содержание дорог и усилить контроль за работой управляющих компаний Вячеслав Федорищев провел заседание президиума Комиссии Госсовета по направлению "Промышленность" Вячеслав Федорищев: "Мы инициируем возврат активов, которые были переданы компаниям Владимира Аветисяна" Губернатор встретился с Уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем конституции РФ

Губернатор Власть и политика

Вячеслав Федорищев провел заседание президиума Комиссии Госсовета по направлению "Промышленность"

САМАРА. 17 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 30
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Во вторник, 17 декабря, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел в формате ВКС заседание президиума комиссии Государственного Совета РФ по направлению "Промышленность".

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

"Подводим итоги года: сделаем документ, на следующей неделе всем разошлем от имени комиссии, который будет обобщать результаты нашей работы, а самое главное — чтобы все цели, которые мы перед собой поставили, были описаны не только с точки зрения постановки целей, но и методов достижения этих целей", — сказал губернатор Самарской области, председатель комиссии Государственного Совета РФ по направлению "Промышленность" Вячеслав Федорищев, открывая заседание.

Первый вопрос повестки — рассмотрение паспортов национального проекта по обеспечению технологического лидерства "Беспилотные авиационные системы" и входящих в его состав федеральных проектов. Ранее в рамках заседания рабочих групп комиссии при рассмотрения данного нацпроекта отмечалось значительное сокращения финансирования.

Глава региона подчеркнул, что необходимо искать внебюджетные источники финансирования: "Надо пробовать замещать внебюджетными средствами, чтобы целей, поставленных президентом, достигать, и при этом в условиях ограничения бюджета показывать хорошую работу. Тут логика одна. Необходимо всеми возможностями искать внебюджетные источники. Так как отрасль одна из самых перспективных и с точки зрения экономики она "летает", необходимо посмотреть на возможность привлечения инструментов такого "народного" финансирования, инструментов по оперативному инвестиционному финансированию средними и крупными компаниями".

С докладами по первому вопросу выступили начальник Управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга России Алексей Сердюк, заместитель директора департамента государственной политики в области гражданской авиации Министерства транспорта Российской Федерации Андрей Иванов и генеральный директор ООО "Транспорт Будущего" Юрий Козаренко.

Среди предложений озвучена необходимость встраивать беспилотники в гражданское направление, развивать и усиливать отечественное ПО и многое другое. Все предложения будут детально проработаны и озвучены на последующих заседаниях Президиума Комиссии Госсовета по направлению "Промышленность".

Рассмотрение доклада Минпромторга России по дополнительным мерам в части достижения национальных целей развития и векторы развития предприятий автомобилестроения, в частности поддержка автопрома — одни из вопросов заседания.

Кроме того, совместно с руководителями ключевых автопроизводителей рассмотрели предложения по поддержке отрасли. Участники акцентировали внимание на необходимости введения нетарифных мер защиты отечественных производителей, возросших расходах на обслуживание кредитного портфеля в новых макроэкономических условиях, а также предложениях по стимулированию спроса в гражданском секторе.

По итогам обсуждения и дальнейшей проработки будет сформирован перечень предложений, который будет направлен для рассмотрения в профильное Министерство, в том числе в части необходимости докапитализации институтов развития, управлению действующим портфелем обязательств и поддержке лизинговых программ.

Гид потребителя

Последние комментарии

Артём Календарёв 16 ноября 2024 11:12 Вячеслав Федорищев принял решение о строительстве на 5-й просеке в Самаре новых объектов социальной инфраструктуры

Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.

Сергей Морозов 29 июня 2024 19:07 Вячеслав Федорищев объявил конкурс на должность министра молодежной политики Самарской области

Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит

Ольга Викторовна 14 июня 2024 10:04 Вячеслав Федорищев обсудил с жителями Тольятти проблемные вопросы

Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка

Вячеслав Гусев 12 июня 2024 03:47 Вячеслав Федорищев по приглашению многодетной матери из Самары приехал на выписку из роддома

Всё очень правильно, лишь бы не закрутили и зарплату вовремя увеличили.

Владимир Селиверстов 05 июня 2024 10:57 Врио губернатора поручил главе Самары ускорить работу по обновлению исторического центра города

Лапушкиной наплевать на благоустройство города, обойдите район департамента по благоустройству города и все будет ясно!

Фото на сайте

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5