"Спортзалы и капсулы для сна": офис Авито получил платиновый статус от Forbes и Pridex

Офис Авито вошел в "Топ-50 штаб-квартир российских компаний" по мнению Forbes и Pridex и получил платиновый статус как одно из лучших рабочих пространств в России.
Вместе с Авито высшую оценку получили Газпром, Яндекс, Сбер, VK и другие.
Ежегодно Forbes и Pridex оценивают офисы как по характеристикам рынка недвижимости — инфраструктура, местоположение, так и по HR-метрикам — человекоцентричность, технологичность, эргономика пространства и внимание к экологии.
"Мы уделяем особое внимание атмосфере офиса, так как она прямым образом влияет на продуктивность сотрудников. У нас не только удобные рабочие пространства, но и комфортные зоны отдыха, современные спортивные залы и капсулы для сна. Наш офис объединяет тысячи людей из разных отделов, чтобы вместе мы могли добиваться самых амбициозных целей и быть поддержкой друг для друга" — комментирует Анна Долгова, административный директор Авито.
В этом году московский офис компании уже признан самым экологичным по мнению "Arendator Awards 2024", а ранее неоднократно признавался лучшим на главных отраслевых премиях — "Best Office Awards" и "MCFO Awards".
Помимо Москвы, офисы Авито также расположены в Санкт-Петербурге, Самаре и Казани.
Последние комментарии
Да, на Авито надейся, а самне плошай. А сами авитчики поработать не хотят по этим специальностям, ?
да, там , видимо, много курили.. В одну кучу собрали и бомбил и таксистов нелегальных. А какие они, легальные таксисты?. У нас куча фирм, которая предоставляет услуги такси.. вот только там числится по 2-3 человека, а на вызовы выезжает не один десяток машин. Кто-нибудь видел у таксистов ремни на заднем сиденье? Приходится диспетчера предупреждать, что мне нужна машина именно с ремнями!! И чем же эти горе-таксисты от бомбил отличаются? повышенной заботой о моей безопасности?
Что курите? что пишите?... такси—все легальные, но "бомбилы"—это не таксисты -это "теневой" извоз
Л.О.Ж.Ь.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Потому что получить статус безработного НЕВОЗМОЖНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Высококлассным специалистам предлагают идти в дворники!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
не маловато ли 1500 рабочих мест на 150 000 населения?