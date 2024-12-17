На оперативном совещании в областном правительстве обсудили подготовку к новогодним праздникам

Во вторник, 17 декабря, в правительстве Самарской области состоялось оперативное совещание под председательством губернатора Вячеслава Федорищева.

Один из вопросов повестки — готовность региона к проведению массовых зимних мероприятий и приему туристов.

"Всего две недели остается до Нового года. С точки зрения туризма ставим цель — повысить узнаваемость Самарской области, ее привлекательность как туристического центра, — напомнил глава региона. — У нас много уникальных мест, мест потрясающей красоты, о которых нужно больше рассказывать. Хочется, чтобы все жители страны знали о них. В зимней Самаре и Самарской области — свое очарование. Конечно, очень важно, чтобы и жители региона могли с пользой провести время новогодних каникул и просто зимних выходных".

Руководитель области акцентировал внимание участников совещания, что на первом месте всегда находятся вопросы обеспечения безопасности.

Врио министра культуры Самарской области Ирина Калягина доложила о культурных событиях: "Для жителей и гостей в преддверии Нового года и в праздники учреждениями культуры региона подготовлено множество разнообразных мероприятий — это театрализованные и концертные программы, развлекательные программы, интерактивные спектакли, поэтические часы, конкурсные программы, мастер-классы, квесты и многое другое".

По информации руководителя профильного ведомства, государственными и муниципальными организациями Самарской области с 21 декабря 2024 г. по 10 января 2025 г. запланировано 6 тыс. мероприятий, которые посетят порядка 550 тыс. человек.

Вместе с тем государственные театры проведут семь благотворительных показов спектаклей для участников специальной военной операции и членов их семей, а также детей с ограниченными возможностями здоровья и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В числе постановок и знаменитый спектакль "Щелкунчик" в Самарском академическом театре оперы и балета, зрителями которого станут порядка 3 тыс. человек.

Губернатор поручил расширить количество спектаклей для бесплатного посещения участниками СВО и членами их семей и во взаимодействии с театром предусмотреть возможность дополнительных показов "Щелкунчика" после 10 января. Отдельно глава региона поставил задачу совместно с областным министерством социально-демографической и семейной политики пригласить семьи участников СВО на премьеру.

По словам руководителя профильного министерства, специальными мероприятиями и выставками, доступными для семейного посещения, наполнены и музейные программы.

Одним из ярких культурных событий 2024 г. стало открытие филиала Государственной Третьяковской галереи в областном центре. В период новогодних каникул в Третьяковке в Самаре будет развернута экспозиция "В круге цвета. Красный" — это вторая выставка филиала, на которой представлено более 70 произведений из коллекции Государственной Третьяковской галереи, а также произведения частных коллекций.

Продолжит работу и региональная выставка "Самара" в музее им. П. В. Алабина: со 2 по 9 января здесь пройдут Дни туризма и гостеприимства.

"Все мероприятия музейно-выставочной тематики для участников СВО и членов их семей должны быть бесплатными", — поручил губернатор.

В свою очередь министр туризма Самарской области Артур Абдрашитов доложил о зимних туристических программах, представленных в регионе. Важной составляющей при подготовке к зимнему сезону стало выстраивание удобной логистики: прилететь в Самарскую область на самолете или приехать на поезде можно из более чем 20 российских городов.

По словам руководителя профильного министерства, предусмотрены различные сценарии проведения новогодних каникул в регионе. В частности, это и культурный отдых с прогулками по историческому центру города и осмотром архитектурных объектов, пешеходные и автобусные экскурсии, посещение музеев и театров. Для любителей активного отдыха — катание на горных лыжах, сноубордах, тюбингах, катание на собачьих упряжках или посещение зимних экологических маршрутов с подъемом на вершины Жигулевских гор. Туроператорами региона предлагается широкий спектр различных программ — от экскурсий на несколько часов до многодневных туров.

Как отметил Артур Абдрашитов, отдельный мотив приезда в Самарскую область — посещение масштабных мероприятий. "Яркими событиями этой зимы для гостей станут Гонка Чемпионов, лыжный марафон "Сокольи горы", зимний фестиваль активного отдыха "ВьюгаФест" и чемпионат России по парусному спорту, — сказал министр. — Наиболее востребованная программа среди иногородних туристов — национальный туристический маршрут "Жигулевские выходные". Также запущен специальный проект "Зима в сердце, на душе Волга" — это лендинг, посвященный зимнему отдыху в Самарской области".

Вячеслав Федорищев отметил: к вопросам туризма нужно относиться очень предметно, нам есть над чем работать. Губернатор поручил организовать работу "тайного покупателя", чтобы проанализировать в период с 28 декабря по 10 января туристический потенциал региона, его развитие.

Отдельно участники совещания обсудили организацию зимнего досуга в муниципальных образованиях области.

Врио главы городского округа Самары Иван Носков подчеркнул: муниципальными организациями города организовано порядка 2000 мероприятий для более 200 тысяч человек разных возрастов. Центральным местом новогодних событий в областном центре станет площадь Куйбышева. Здесь развернется целый новогодний комплекс с "Усадьбой Самарского Деда Мороза", включающей интерактивную программу, аттракционом "Деревянная горка" и ледовыми катками. Также на площади создаются зоны спортивных активностей "Самара в движении. Зима": лазертаг, киберспорт, снежковый тир, гигантские шахматы, биатлон тир, футбольный бильярд, тетрис и керлинг. Украшать площадь Куйбышева будет елочный комплекс с ледяными скульптурами.

Как сообщил Иван Носков, 28 декабря на площади Куйбышева пройдет фестиваль WINTER FEST от команды Ильи Авербуха с мастер-классами и показательными выступлениями олимпийских чемпионов, чемпионов мира по фигурному катанию.

Обращаясь к присутствующим, глава региона отметил отсутствие единого календаря событий, а также обратил внимание на подготовку к новогоднему периоду. "С одной стороны, не время праздновать — идет специальная военная операция. С другой стороны, для всех жителей должно быть ощущение праздника", — сказал Вячеслав Федорищев.

В завершение оперативного совещания рассмотрели проблемные вопросы жителей региона.