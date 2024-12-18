В Самаре два автобуса изменили схему движения из-за провала асфальта

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В среду, 18 декабря, два автобусных маршрута - №№ 9 и 34 - изменили схему движения. Причиной стал провал асфальта на пересечении улиц Ставропольской и Алма-Атинской в оба направления, сообщает пресс-служба городского департамента транспорта.

Фото: департамент транспорта Самары