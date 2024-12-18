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Общество

В Самаре два автобуса изменили схему движения из-за провала асфальта

САМАРА. 18 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 18 декабря, два автобусных маршрута - №№ 9 и 34 - изменили схему движения. Причиной стал провал асфальта на пересечении улиц Ставропольской и Алма-Атинской в оба направления, сообщает пресс-служба городского департамента транспорта.

Фото: департамент транспорта Самары

Автобусы маршрута № 9 следуют по улицам Алма-Атинской, Черемшанской, Ташкентскому переулку, Ставропольской и далее по маршруту в оба направления.

Автобусы маршрута № 34 следуют по улицам Алма-Атинской, Черемшанской, Ташкентскому переулку и Ставропольской при заезде и выезде в парк.

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