В Самаре два автобуса изменили схему движения из-за провала асфальта

В среду, 18 декабря, два автобусных маршрута - №№ 9 и 34 - изменили схему движения. Причиной стал провал асфальта на пересечении улиц Ставропольской и Алма-Атинской в оба направления, сообщает пресс-служба городского департамента транспорта.
Автобусы маршрута № 9 следуют по улицам Алма-Атинской, Черемшанской, Ташкентскому переулку, Ставропольской и далее по маршруту в оба направления.
Автобусы маршрута № 34 следуют по улицам Алма-Атинской, Черемшанской, Ташкентскому переулку и Ставропольской при заезде и выезде в парк.
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Озвучьте стоимость проекта? Может хватит уже тратить деньги в пустую. Каждый год новый проект и даже в планах на ближайшие 5 лет нет реализации этих картинок.
Ничего ни вижу, а когда увидят нечего не знаю. Угадать за минуту, Время пошло.