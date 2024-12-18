Национальный центр "Россия" приглашает жителей Самарской области на праздничную программу "Новогодняя Россия"

В национальном центре "Россия" стартовала праздничная программа "Новогодняя Россия". Посещение праздничных мероприятий национального центра "Россия" бесплатное.

К новогодним праздникам территорию национального центра украсили традиционные праздничные деревья по числу федеральных округов нашей страны. Ели украшены с использованием ярких элементов народных художественных промыслов, традиционных ремесел, наследия и достояния народов России.

В фойе второго этажа национального центра "Россия" гостей встречает главная праздничная ель. Праздничное убранство символизирует возрождение традиций, соединение богатого прошлого нашей страны и ее настоящего. Дерево украшено бусами и роскошным кокошником — символами традиционного ювелирного и прикладного искусства народов России.

В период новогодних праздников посетителей национального центра "Россия" ждет яркая программа для всей семьи. Гости смогут создать авторский снежный шар, новогодний подсвечник, карнавальную маску и другие праздничные атрибуты можно в рамках серии новогодних мастер-классов.

Также с 17 декабря гости национального центра смогут отправить новогоднее письмо с теплыми пожеланиями, мечтами и поздравлениями своим близким и друзьям в любую точку мира в рамках специального проекта "Новогодняя Россия. Мечтаем вместе". Интерактивный проект реализуется совместно с АО "Почта России".

Особой атмосферой праздника наполнен Универмаг, где начал работу "Новогодний базар". В новом сезонном отделе гости смогут найти подарки на любой вкус со всей страны.

Для посетителей продолжит работать выставка "Наследие для будущего" — масштабный проект Национального центра "Россия", поддерживающий идею многонационального диалога о будущем мира, в центре которого находится человек. На Выставке представлены работы мастеров из России, Китая, Индии, Бразилии, Эфиопии и Ирана.