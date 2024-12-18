Волонтеры Победы Самарской области подведут итоги года

В четверг, 19 декабря, в 15:00 состоится церемония подведения итогов деятельности Самарского регионального отделения всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" за 2024 год.

Участниками станут активисты и лидеры движения "Волонтеры Победы", особо отличившиеся добровольцы в сфере патриотического воспитания и сохранения исторической памяти.

На мероприятии состоится награждение лидеров областного рейтинга местных отделений движения "Волонтеры Победы", общественных центров гражданско-патриотического воспитания студенческой молодежи, школьных отрядов, а также награждение по итогам Областного проекта "Герои России — Герои нашего времени!" и областного конкурса "Моя Победа".

В мероприятии примут участие представители общественной палаты Самарской области, министерства молодежной политики, федерального партийного проекта "Историческая память" в Самарской области, городской думы, Самарской областной общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.