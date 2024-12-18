16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Волонтеры Победы Самарской области подведут итоги года Национальный центр "Россия" приглашает жителей Самарской области на праздничную программу "Новогодняя Россия" Самарских школьников приглашают принять участие в новом сезоне "Цифрового ликбеза" В Самаре два автобуса изменили схему движения из-за провала асфальта В Самаре восстановлено движение автобусного маршрута № 75

Общество

Волонтеры Победы Самарской области подведут итоги года

САМАРА. 18 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 72
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг, 19 декабря, в 15:00 состоится церемония подведения итогов деятельности Самарского регионального отделения всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" за 2024 год.

Фото: Региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы»

Участниками станут активисты и лидеры движения "Волонтеры Победы", особо отличившиеся добровольцы в сфере патриотического воспитания и сохранения исторической памяти.

На мероприятии состоится награждение лидеров областного рейтинга местных отделений движения "Волонтеры Победы", общественных центров гражданско-патриотического воспитания студенческой молодежи, школьных отрядов, а также награждение по итогам Областного проекта "Герои России — Герои нашего времени!" и областного конкурса "Моя Победа".

В мероприятии примут участие представители общественной палаты Самарской области, министерства молодежной политики, федерального партийного проекта "Историческая память" в Самарской области, городской думы, Самарской областной общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.

Движение "Волонтеры Победы" — одна из крупнейших добровольческих организаций России. Его участники занимаются сохранением исторической памяти, гражданско-патриотическим воспитанием и популяризацией изучения истории с помощью современных и интересных форматов. В Самарской области действует 37 местных отделений и 50 общественных центров гражданско-патриотического воспитания молодежи на базе образовательных учреждений. На протяжении нескольких лет областная команда Волонтеров Победы становится лидером всероссийского рейтинга ВОД "Волонтеры Победы" и занимает 1 место среди регионов с численностью населения более 2 млн человек.

Гид потребителя

Последние комментарии

Андрей Куропаткин 04 декабря 2024 07:26 Новогодние праздники в Самарской области: куда отправиться за впечатлениями?

Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.

Глеб Петров 26 ноября 2024 10:50 Главный Безымянский коллектор в Самаре ждет ремонт

Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.

Aleksey Vasilyev 25 ноября 2024 14:12 В Самарской области увеличат тарифы на электроэнергию

Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!

Константин Трубченко 23 ноября 2024 11:12 В Самаре презентовали новый проект 5-й очереди набережной

Озвучьте стоимость проекта? Может хватит уже тратить деньги в пустую. Каждый год новый проект и даже в планах на ближайшие 5 лет нет реализации этих картинок.

Вячеслав Гусев 09 ноября 2024 04:22 Природоохранная прокуратура рассказала о захвате берега в Усинском

Ничего ни вижу, а когда увидят нечего не знаю. Угадать за минуту, Время пошло.

Фото на сайте

Где провести новогодние праздники? Показываем фото ярких локаций в Самарской области

Где провести новогодние праздники? Показываем фото ярких локаций в Самарской области

Познакомиться с гастрономическими традициями в ресторане "Русико": фоторепортаж

Познакомиться с гастрономическими традициями в ресторане "Русико": фоторепортаж

Арт-кластер "Дом 77": показываем самое творческое место в историческом центре Самары

Арт-кластер "Дом 77": показываем самое творческое место в историческом центре Самары

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5