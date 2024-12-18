Из-за пожара с тремя погибшими в Самаре возбудили уголовное дело

В Самаре возбудили уголовное дело по факту пожара, в котором погибли три человека. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.

Напомним, 16 декабря в 3:05 загорелся дом на ул. Перовской, 11. Возгорание ликвидировали в 5:11. Погибли три человека, в том числе 61-летний мужчина.

По предварительной версии, пожар произошел из-за аварийного режима работы электрооборудования.

Уголовное дело возбудили по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам").