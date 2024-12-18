Из-за пожара с тремя погибшими в Самаре возбудили уголовное дело

В Самаре возбудили уголовное дело по факту пожара, в котором погибли три человека. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.
Напомним, 16 декабря в 3:05 загорелся дом на ул. Перовской, 11. Возгорание ликвидировали в 5:11. Погибли три человека, в том числе 61-летний мужчина.
По предварительной версии, пожар произошел из-за аварийного режима работы электрооборудования.
Уголовное дело возбудили по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам").
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !