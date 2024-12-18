Стоимость проезда в Самаре увеличат до 40 рублей

С 1 января 2025 г. в Самаре вырастут тарифы на проезд в муниципальном общественном транспорте - автобусах, трамваях, троллейбусах и метро. Проект постановления мэрии проходит оценку регулирующего развития.
В пояснительной записке к документу указано, что тариф на перевозку пассажиров за наличный расчет увеличится с 38 до 40 рублей. При оплате проезда единой транспортной картой, банковской транспортной картой, бесконтактной банковской картой стоимость билета составит 37 рублей. Сейчас этот тариф равен 35 рублям.
Безлимитные транспортные карты также подорожают с 1 января:
- единая - с 2175 до 2275 рублей,
- студенческая - с 930 до 970 рублей;
- школьника - с 700 до 730 рублей.
При этом стоимость проезда по карте школьника увеличится с 18,2 до 19 рублей, по студенческому проездному - 18,6 до 19,5 рубля. Для учащихся очных отделений учреждений профессионального образования доступны "пакеты" на 20 и 40 поездок стоимостью 375 и 750 рублей, соответственно (сейчас - 360 и 720 рублей).
Пакетные тарифы также будут доступны обладателям Карт жителя Самарской области. Они также увеличатся:
• 5 поездок - со 165 до 175 рублей;
• 10 поездок - с 325 до 340 рублей;
• 20 поездок - с 640 до 670 рублей;
• 40 поездок - с 1240 до 1300 рублей.
"Срок действия тарифов предлагается установить по 31 декабря 2025 года", - говорится в документе.
Последние комментарии
Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.
Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.
Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!
Озвучьте стоимость проекта? Может хватит уже тратить деньги в пустую. Каждый год новый проект и даже в планах на ближайшие 5 лет нет реализации этих картинок.
Ничего ни вижу, а когда увидят нечего не знаю. Угадать за минуту, Время пошло.