Стоимость проезда в Самаре увеличат до 40 рублей

С 1 января 2025 г. в Самаре вырастут тарифы на проезд в муниципальном общественном транспорте - автобусах, трамваях, троллейбусах и метро. Проект постановления мэрии проходит оценку регулирующего развития.

В пояснительной записке к документу указано, что тариф на перевозку пассажиров за наличный расчет увеличится с 38 до 40 рублей. При оплате проезда единой транспортной картой, банковской транспортной картой, бесконтактной банковской картой стоимость билета составит 37 рублей. Сейчас этот тариф равен 35 рублям.

Безлимитные транспортные карты также подорожают с 1 января:

единая - с 2175 до 2275 рублей,

студенческая - с 930 до 970 рублей;

школьника - с 700 до 730 рублей.

При этом стоимость проезда по карте школьника увеличится с 18,2 до 19 рублей, по студенческому проездному - 18,6 до 19,5 рубля. Для учащихся очных отделений учреждений профессионального образования доступны "пакеты" на 20 и 40 поездок стоимостью 375 и 750 рублей, соответственно (сейчас - 360 и 720 рублей).

Пакетные тарифы также будут доступны обладателям Карт жителя Самарской области. Они также увеличатся:

• 5 поездок - со 165 до 175 рублей;

• 10 поездок - с 325 до 340 рублей;

• 20 поездок - с 640 до 670 рублей;

• 40 поездок - с 1240 до 1300 рублей.

"Срок действия тарифов предлагается установить по 31 декабря 2025 года", - говорится в документе.