Вячеслав Федорищев пообщался с участниками Движения Первых на "Классной встрече"

В среду, 18 декабря, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел встречу с активистами Движения Первых. Мероприятие состоялось в формате "Классной встречи", где каждый участник мог задать любой вопрос главе региона.

Напомним, что на прошлой неделе прошел региональный координационный совет Движения Первых при губернаторе Самарской области. Там Первые озвучили предложение пообщаться с детьми и молодежью в неформальной обстановке. Губернатор идею поддержал.

Встреча с Вячеславом Федорищевым прошла в Молодежном многофункциональном центре Самарской области. В зале присутствовали активисты Движения Первых, представители родительского сообщества "Родные — Любимые" Самарской области, студенты.

Губернатор выразил надежду, что молодое поколение будет стремиться к активному участию в жизни своей страны, ведь от их усилий зависит будущее региона.

"Не для кого не секрет, что можно стать успешным в любой профессии, только если быть активным. Под лежачий камень вода не течет. И вы, если приняли для себя такое решение в столь юном возрасте, жертвовать личным в пользу общественного, то это очень круто. У нас в Самарской области есть чем гордиться: история, природа, люди замечательные. Мы с вами живем в очень сильном регионе. Самара — промышленная, Самара — научная, Самара — культурная, Самара — спортивная. И я бы хотел, чтобы мы работали совместно с вами, занимались общественной деятельностью. И для нас важно, чтобы вы принимали решение оставаться учиться и жить здесь, дома", — подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Молодежь интересовали самые разные вопросы от личных и трогательных до серьезных — развитие региона, в том числе сельскохозяйственной отрасли, поддержка многодетных семей.

Отдельно поговорили про движение "Чистый спорт". Инициатива нашла поддержку активистов "Движения Первых". Также участники спросили, каким видит глава региона развитие Всероссийского форума Движения Первых "iВолга", который традиционно проходит летом на Мастрюковской поляне.

Ребята интересовались, что вдохновляет Вячеслава Андреевича при написании его песен, а также какими качествами должен обладать настоящий патриот. В Год семьи, который был объявлен по решению президента РФ Владимира Путина, прозвучали вопросы о детстве губернатора и семейных традициях.

Также школьникам было интересно узнать, как строится день руководителя области, и какие достопримечательности Вячеслав Андреевич успел посетить.

Помимо вопросов, прозвучали и инициативы активистов. В завершение встречи участники поблагодарили губернатора за советы, откровенные и вдохновляющие ответы.

Отметим, Всероссийский проект "Классные встречи" — проект Движения Первых. Его участники встречаются с интересными людьми, где могут задать любой вопрос о личной жизни, карьере и профессиональном успехе героя. Проект реализуется в рамках поручений президента Российской Федерации Владимира Путина.