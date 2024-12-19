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Общество

Зрители готовятся встречать в Самаре премьеру "Новогоднего шоу" Гии Эрадзе

САМАРА. 19 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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21 декабря в Самарском государственном цирке впервые состоится премьера "Новогоднего шоу" Гии Эрадзе - совместного проекта продюсерского центра "Королевский цирк" и Российской государственной цирковой компании.

Фото: предоставлено Самарским цирком

18 декабря на пресс-конференции, посвященной премьере, художественный руководитель "Королевского цирка", заслуженный артист России Гия Эрадзе рассказал подробно о предстоящем старте гастролей.

"Специально для Самары мы подготовили новую яркую новогоднюю премьеру. Будет очень много красивого! За кулисами мы разгрузили 19 фур - это целый состав поезда. Труппа из более чем 125 человек, колоссальное количество экзотических животных, уникальные цирковые номера, авторские костюмы, пошитые лучшими художниками нашей страны, - вот что такое "Новогоднее шоу" Гии Эрадзе, - обозначил он масштаб. - В Самаре предпродажи зашкаливают! Такого быстрого распространения билетов, как на наше шоу, не было никогда. Мы уже думаем о том, чтобы добавить дополнительные представления в свой график. Очень рады, что новый 2025 год встретим здесь, в Самаре, в замечательном цирке".

К труппе "Новогоднего шоу" обратился директор Самарского государственного цирка Виталий Комков: "Я очень рад приветствовать на этом манеже замечательное шоу компании Росгосцирк и продюсерского центра Гии Эрадзе. И, конечно, его великолепный коллектив. Наша Самарская земля подарит вам много ярких впечатлений, а зрители получат положительные эмоции от представления".

Главные герои "Новогоднего шоу" - Льдинка (Татьяна Широкова) и Холодок (Николай Трушин). Вместе со зрителями им предстоит собрать осколки символа Нового года - волшебную звезду. Путешествуя по сказочному миру, гости цирка увидят парящих под куполом ангелов, изящную "Царевну-Лебедь", белокрылого "Пегаса", античные "Бронзовые скульптуры" и эквилибристов на рояле.

Веселить самарцев будут клоуны и буффы на ретро-велосипедах, удивят жонглеры, гимнасты и бесстрашные акробаты на встречных качелях.

В "Новогоднем шоу" Гии Эрадзе участие примут экзотические животные: зебры, ламы, лемуры, обезьяны, дикобразы, а также медведи, пятнистые пони, лошади и далматины-наездники. А в финале с Новым 2025 годом зрителей поздравят Дед Мороз и Снегурочка.

Как признается заведующая кафедрой связей с общественностью ПГУТИ Марина Вержаковская, даже небольшой кусочек шоу на закрытом предпоказе пробудил новогоднее настроение. "Впечатления незабываемые! Мы понимали, что представления Гии Эрадзе - необыкновенное шоу. То, что показали сегодня артисты - очень красиво и сказочно. Это целый спектакль! Ждем премьеру с нетерпением".

Посетить сказочное шоу в Самарском государственном цирке можно до 19 января.

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