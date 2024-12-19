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Губернатор Власть и политика

Вячеслав Федорищев встретился с участниками "Школы героев" и специалистами Госфонда "Защитники Отечества"

САМАРА. 19 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 19 декабря, в Самаре, во Дворце спорта им. В. Высоцкого, состоялась встреча губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева с участниками "Школы героев" и сотрудниками, социальными координаторами филиала государственного фонда "Защитники Отечества" в Самарской области.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Глава региона поприветствовал присутствующих и поблагодарил всех, кто принял участие в новом проекте "Очная ставка".

"Мы внедрили новый формат. Мы запускаем обсуждение нашего общественного договора между бизнесом, законодателями, исполнительной властью и людьми, которые работают в разных отраслях, не имеют возможности напрямую влиять на процессы, не находясь в исполнительной власти, но при этом хотели бы свои проблемы обозначить. Вот вы этот дух, пожалуйста, донесите. Вы сами в своей работе такой же подход пропагандируйте, — обратился к присутствующим глава региона. — Самые страшные и секретные вещи мы теперь будем обсуждать открыто. Только так это должно обсуждаться. У нас не будет "ночных губернаторов", у нас не будет демиургов, у нас не будет людей, которые бы не были доступны для жителей. Мы всех пригласим к дискуссии. Разными способами, на разных площадках мы все равно найдем возможность эту беседу провести так, как хотят люди".

Государственный фонд "Защитники Отечества", призванный оказывать помощь семьям погибших бойцов СВО и ветеранам спецоперации, был создан по инициативе президента России Владимира Путина. Также в Самарской области по поручению губернатора реализуется областная программа "Школа героев". Ее цель — подготовка участников и ветеранов СВО, а также членов их семей в управленческие кадры команды развития Самарской области.

На встрече подвели итоги работы Самарского филиала фонда в текущем году, а также обсудили, что еще необходимо сделать для улучшения работы.

Как отметила руководитель самарского филиала Госфонда "Защитники Отечества" Наталья Полянскова, в филиале фонда работает 53 социальных координатора, в их числе ветераны СВО, матери, вдовы, жены военнослужащих. По ее словам, в настоящее время специалисты есть не во всех муниципальных образованиях региона.

Руководитель области акцентировал, что центры психологического сопровождения и реабилитации ветеранов СВО будут создаваться в каждом муниципалитете. Вместе с тем губернатор обозначил необходимость решения и кадрового вопроса.

"Давайте психологическую реабилитацию и кадровую реабилитацию заведем в одно окно в каждом муниципальном образовании свыше 5 тыс. человек, где будут еще люди, которые в дополнение к фонду будут первично встречаться, проводить первичную работу и потом отдавать в фонд уже на сопровождение те жизненные ситуации, которые необходимо на региональном уровне решать", — обозначил губернатор.

На встрече ветеран СВО, участник проекта "Школа Героев" Матвей Мартемьянов внес предложение по расширению перечня критериев по установлению инвалидности для ветеранов СВО. В ходе выполнения боевых задач мужчина получил травму, в результате чего сильно пострадало зрение. В установлении инвалидности ему отказали. Однако это затрудняет дальнейшую жизнь. Глава региона поручил министру социально-демографической и семейной политики Самарской области Регине Воробьевой проработать данный вопрос.

Особое внимание Вячеслав Федорищев акцентировал на мерах поддержки ветеранов Великой Отечественной войны.

"Мы очень правильно фокусируемся на том, какую помощь и поддержку оказываем ребятам на передовой, семьям их здесь, — сказал руководитель области. — Но мне кажется, что мы могли немного забыть о ветеранах Великой Отечественной войны. Я сопоставил, какую меру поддержки мы им хотели оказать и какую меру поддержки мы оказываем ребятам сейчас. Подумайте, пожалуйста, своим коллективом и давайте мне предложение до конца года, чтобы мы их сейчас утвердили и успели правильно провести".

Также участники встречи обсудили расширение возможностей социальной карты "Za Победу", учреждение новой региональной награды — золотой медали "Герой Самарской области" и другие вопросы.

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