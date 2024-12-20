Морозы отменяются: самарские синоптики обновили погодные данные на выходные

В Приволжском УГМС обновили данные, связанные с температурой воздуха в регионе в ближайшие дни. По данным самарских синоптиков, обещанные ранее 20-градусные морозы пока отменяются: столбик термометра не упадет ниже -11 °C в ночные часы.
В пятницу, 20 декабря, в Самаре ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер южный, 7…12 м/с. Температура воздуха -7…-9 °C, местами гололедица.
В субботу, 21 числа, в регионе будет облачно, пройдет небольшой, местами умеренный снег. Ветер южный, 7…12 м/с. Температура воздуха в ночные часы -6…-11 °C, днем -4…+1 °C, местами гололедица.
22 декабря облачность и осадки в Самарской области сохранятся. Ветер южный, 6…11 м/с. Температура воздуха ночью 0…-5 °C, днем -4…+1 °C, местами гололедица.
В начале рабочей недели, 23 числа, в регионе прогнозируется облачная погода с прояснениями, местами пройдет небольшой снег. Ожидается юго-восточный ветер, который будет дуть со скоростью 5…10 м/с. Температура воздуха ночью составит -8…-13 °C, днем -3…-8 °C.
Последние комментарии
Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.
Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.
Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!
Озвучьте стоимость проекта? Может хватит уже тратить деньги в пустую. Каждый год новый проект и даже в планах на ближайшие 5 лет нет реализации этих картинок.
Ничего ни вижу, а когда увидят нечего не знаю. Угадать за минуту, Время пошло.