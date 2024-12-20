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Общество

Морозы отменяются: самарские синоптики обновили погодные данные на выходные

САМАРА. 20 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Приволжском УГМС обновили данные, связанные с температурой воздуха в регионе в ближайшие дни. По данным самарских синоптиков, обещанные ранее 20-градусные морозы пока отменяются: столбик термометра не упадет ниже -11 °C в ночные часы.

В пятницу, 20 декабря, в Самаре ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер южный, 7…12 м/с. Температура воздуха -7…-9 °C, местами гололедица.

В субботу, 21 числа, в регионе будет облачно, пройдет небольшой, местами умеренный снег. Ветер южный, 7…12 м/с. Температура воздуха в ночные часы -6…-11 °C, днем -4…+1 °C, местами гололедица.

22 декабря облачность и осадки в Самарской области сохранятся. Ветер южный, 6…11 м/с. Температура воздуха ночью 0…-5 °C, днем -4…+1 °C, местами гололедица.

В начале рабочей недели, 23 числа, в регионе прогнозируется облачная погода с прояснениями, местами пройдет небольшой снег. Ожидается юго-восточный ветер, который будет дуть со скоростью 5…10 м/с. Температура воздуха ночью составит -8…-13 °C, днем -3…-8 °C.

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