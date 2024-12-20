Морозы отменяются: самарские синоптики обновили погодные данные на выходные

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В Приволжском УГМС обновили данные, связанные с температурой воздуха в регионе в ближайшие дни. По данным самарских синоптиков, обещанные ранее 20-градусные морозы пока отменяются: столбик термометра не упадет ниже -11 °C в ночные часы.