В Тольятти перенесут шоу дронов, которое должно было пройти 21 декабря

Компания "Транспорт будущего" в связи с солидарностью с жителями Курской области и республики Татарстан переносит световое шоу дронов, которое должно было пройти 21 декабря на набережной Автозаводского района.

"Транспорт Будущего" приготовил важное и нужное мероприятие. Его цели — популяризация отрасли БАС, карьерных возможностей в технологичных отраслях и демонстрация нового витка жизни Самарской области. Кто-то должен создавать беспилотники, разрабатывать модели их применения, строить новые заводы. Чем больше людей мы сможем вдохновить темой беспилотия, тем быстрее в стране появятся новые отрасли, тем больше беспилотников сможем производить и поставлять.

Но сегодня мы должны проявить уважение к нашим согражданам, коллегам, друзьям из других регионов и отложить мероприятие. Приносим извинения всем, кто хотел сегодня провести этот день с нами", — сообщает компания.

Мероприятия 28 и 30 декабря пройдут по плану.