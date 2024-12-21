В Тольятти перенесут шоу дронов, которое должно было пройти 21 декабря

Компания "Транспорт будущего" в связи с солидарностью с жителями Курской области и республики Татарстан переносит световое шоу дронов, которое должно было пройти 21 декабря на набережной Автозаводского района.
"Транспорт Будущего" приготовил важное и нужное мероприятие. Его цели — популяризация отрасли БАС, карьерных возможностей в технологичных отраслях и демонстрация нового витка жизни Самарской области. Кто-то должен создавать беспилотники, разрабатывать модели их применения, строить новые заводы. Чем больше людей мы сможем вдохновить темой беспилотия, тем быстрее в стране появятся новые отрасли, тем больше беспилотников сможем производить и поставлять.
Но сегодня мы должны проявить уважение к нашим согражданам, коллегам, друзьям из других регионов и отложить мероприятие. Приносим извинения всем, кто хотел сегодня провести этот день с нами", — сообщает компания.
Мероприятия 28 и 30 декабря пройдут по плану.
Последние комментарии
Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.
Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.
Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!
Озвучьте стоимость проекта? Может хватит уже тратить деньги в пустую. Каждый год новый проект и даже в планах на ближайшие 5 лет нет реализации этих картинок.
Ничего ни вижу, а когда увидят нечего не знаю. Угадать за минуту, Время пошло.