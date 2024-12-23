Стало известно расписание самарских электричек на новогодние праздники

В Самарской пригородной пассажирской компании рассказали о порядке движения пригородных поездов в период новогодних праздников.

В пятницу, 27 декабря, поезда будут курсировать по рабочему графику четверга, а 28 числа - по рабочему дню пятнице.



С 29 по 31 декабря, а также с 1 по 7 января 2025 года электрички будут ходить по выходному дню (суббота), 8 января - по выходному дню воскресенье. С 9 января пригородные поезда будут курсировать по графику понедельника.

Кроме того, с 29 до 31 декабря и с 1 по 8 января назначается поезд № 7141 Самара (отпр.07:30) – Сызрань-1 (приб. 09:11) и № 7142 Сызрань-1 (отпр.09:25) – Самара (приб.11:07). При этом 28,30 декабря поезд не курсирует.

Также 29 декабря будет назначен поезд № 7145 Самара (отпр.18630) – Сызрань-1 (приб.20:10)

(28,30,31 декабря 2024 г., 1,2,3,4,5,6,7,8 января 2025 г. поезд не курсирует); 30,31 декабря, и с 1 по 8 января назначается поезд № 7143 Самара (отпр.15:15) – Сызрань (приб.17:07) (29 декабря 2024 г. поезд не курсирует).

30,31 декабря 2024 г., 1 - 8 января 2025 г. назначается поезд № 7144 Сызрань-1 (отпр.17:35) – Самара (приб.19:17) (29 декабря 2024 г., поезд не курсирует).

Кроме того, с 1 января 2025 года ряд пригородных поездов будет отменен:

№ 7346/7345 Самара (отпр.10:02) – Тольятти (приб.12:16)

№ 7348/7347 Тольятти (отпр.16:12) – Самара (приб.18:22)

№ 7569 Мирная (отпр.17:35) – Сызрань (приб.20:03)

№ 7570 Сызрань (отпр.05:59) – Мирная (приб.08:55).

Дни курсирования пригородных поездов на участке Похвистнево - Абдулино с 27 декабря по 9 января:

28 декабря, 8 января 2025 г. назначается поезд № 7590 Похвистнево (отпр.18:30) – Абдулино (приб.20:57)

(27,29,30,31 декабря, 1,2,3,4,5,6,7,9 января поезд не курсирует).

9 января назначается поезд № 7595 Абдулино (отпр.05:16) – Похвистнево (приб.05:45) (27,28,29,30,31 декабря 2024 г., 1,2,3,4,5,6,7,8 января 2025 г. поезд не курсирует).

Дни курсирования пригородных поездов по маршруту Самара-Колтубанка-Бузулук-Колтубанка-Самара

с 27 декабря по 9 января:

28, 30 декабря, 8 января назначается поезд № 6743/6741 Бузулук (отпр.17:50)–Колтубанка (18:23-18:25)–Самара (приб.20:13). При этом 27,29,31 декабря и с 1 по 7 января поезд не курсирует.

29, 31 декабря, 9 января 2025 г. назначается поезд № 6744/6742 Самара (отпр.07:09)–Колтубанка (10:55-10:57)–Бузулук (приб.11:28) (28, 30 декабря, с 1 по 8 января поезд не курсирует).