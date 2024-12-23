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Общество

Все, о чем мечталось, проси, загадывай и желай: в России заработала горячая линия Деда Мороза

САМАРА. 23 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Ростелеком Контакт-центр" (D/O: Digital Operator) в третий раз открывает горячую линию Деда Мороза и его цифровых помощников. По телефону 8 800 101-10-42 дети смогут разгадать зимние загадки, рассказать Снегурочке о подарках, которые бы хотели получить на Новый год и оставить пожелания Деду Морозу. Бесплатный круглосуточный номер будет работать до 30 декабря 2024 года. Проект реализован при поддержке "Почты России" и резиденции Деда Мороза в Великом Устюге.

Фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"

"Дорогие мои, малыши и взрослые! Пусть новый год будет полон добра, интересных открытий, увлекательных путешествий, искренних улыбок. Обязательно берегите тех, кто рядом, и ни на секундочку не переставайте мечтать! С наступающим Новым годом!", — сказал Дед Мороз.

В эпоху развитых цифровых технологий горячая линия Деда Мороза и его виртуальных помощников стала современной альтернативной привычным бумажным письмам. Нынешнее поколение Альфа, выросшее в цифровом мире, привыкло к мгновенному доступу к любой информации с помощью гаджетов и интернета. Эти дети с самого рождения тесно связаны с технологиями, которые стали неотъемлемой частью их повседневной жизни. Неудивительно, что горячая линия Деда Мороза стремительно набирает популярность среди юных представителей поколения Альфа. Если в 2022 году дети позвонили на линию 32 тысячи раз, то уже в 2023 году цифровые помощники обработали более 135 тысяч звонков.

"С каждым годом горячая линия Деда Мороза принимает все больше звонков, что свидетельствует о растущей востребованности современных технологических решений для общения с зимним волшебником. Юные пользователи, рожденфные в цифровую эпоху, легко и непринужденно обращаются с передовыми технологиями. Чтобы повысить качество и эффективность работы горячей линии, мы внедряем современные ИТ-решения на базе искусственного интеллекта. Благодаря этим технологиям создаются голосовые роботы-помощники, способные распознавать речь, понимать запросы и вести естественные диалоги с детьми. Еще одним важным инструментом является речевая аналитика — она помогает оперативно обрабатывать обращения, собирать статистические данные, а также оптимизировать работу линии в пиковые нагрузки. Интерактивное общение со Снегурочкой, разгадывание зимних загадок и получение персональных пожеланий от самого Деда Мороза создают для детей интерактивный и увлекательный опыт, погружают в атмосферу новогодних чудес, наполняя ожиданием волшебного праздника", — подчеркнул генеральный директор "Ростелеком Контакт-центра" Сергей Шишмарев.

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