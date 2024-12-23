В самарской школе № 20 загорелся деревянный пол в спортзале

В понедельник, 23 декабря, в 6:39 в самарской школе № 20 (ул. Академика Павлова, 85) произошло ЧП - загорелись деревянные полы в спортивном зале на первом этаже. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

В 09:03 пожар был ликвидирован на площади 10 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет, эвакуация не проводилась.

Для тушения пожара привлекались 15 человек и 4 единицы техники.

Причина пожара устанавливается дознавателями МЧС России.