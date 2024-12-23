В самарской школе № 20 загорелся деревянный пол в спортзале

В понедельник, 23 декабря, в 6:39 в самарской школе № 20 (ул. Академика Павлова, 85) произошло ЧП - загорелись деревянные полы в спортивном зале на первом этаже. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.
В 09:03 пожар был ликвидирован на площади 10 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет, эвакуация не проводилась.
Для тушения пожара привлекались 15 человек и 4 единицы техники.
Причина пожара устанавливается дознавателями МЧС России.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !