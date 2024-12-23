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Общество

"Центр ХимБиоФарм Инжиниринга" СамГМУ займется импортоопережением в фармации

САМАРА. 23 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В рамках программы Научно-образовательного центра (НОЦ) мирового уровня "Инженерия будущего" Самарский государственный медицинский университет получил финансирование на приобретение высокотехнологичного оборудования для создания нового "Центра ХимБиоФарм Инжиниринга".

Фото: предоставлено СамГМУ

Создание такого центра на базе НОЦ "Фармация", Института фармации и Научно-образовательного профессионального центра генетических и лабораторных технологий СамГМУ позволит повысить вклад Самарской области в обеспечение технологического суверенитета России в области здравоохранения и импортоопережения.

В Самарской области расположены ведущие университеты, которые активно участвуют в формировании региональной и федеральной повестки. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал необходимость развития новых научных направлений, синхронизации работы вузов и крупнейших компаний. На это направлена и концепция региональной программы научно-технологического развития. Напомним, Самарская область стала одной из пилотных площадок по созданию программы НТР.  Основные цели и задачи региональной программы НТР соответствуют Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации и направлены на своевременное создание наукоемких технологий и продукции, отвечающей национальным интересам.

В рамках финансирования создания нового "Центра ХимБиоФарм Инжиниринга" уже приобретен жидкостный хромато-масс-спектрометр, который позволяет проводить широкий спектр исследований качественного и количественного анализа сложных смесей. Этот метод широко применяется в фармации и медицине для контроля качества препаратов, исследования "поведения" лекарственных средств в организме животных и человека, определения маркеров обмена веществ, органических кислот, аминокислот, жирных кислот и витаминов и др. Такое оборудование — единственное в Самарском регионе.

Также в рамках финансирования закуплено восемь единиц лабораторного оборудования, необходимого для пробоподготовки и хранения образцов.

"Мы уже запланировали ряд совместных проектов с индустриальными партнерами и научными группами СамГМУ, предусматривающих использование этого оборудования на различных этапах разработки лекарственных средств, а также при проведении исследований, имеющих клиническое значение", — рассказала Руководитель проекта по организации центра — директор НОЦ "Фармация" СамГМУ Татьяна Рязанова.

Основная миссия будущего "Центр ХимБиоФарм инжиниринга" — внесение вклада в обеспечение лекарственной национальной безопасности и повышение качества жизни людей, удовлетворение потребности системы здравоохранения страны в качественных, эффективных и безопасных лекарственных препаратах российского производства.

"Организация центра является важным этапом развития фармацевтического направления в СамГМУ, — отметил директор Института фармации СамГМУ, д. ф. н. Александр Воронин. — Мы ожидаем, что к 2030 году "Центр ХимБиоФарм инжиниринга" внесет значимый вклад в развитие химико-фармацевтической промышленности Самарской области и России в целом за счет участия в локализации производства отечественных стратегически значимых фармацевтических субстанций, интермедиатов и других вспомогательных материалов благодаря коллаборации с региональными фармацевтическими производителями".

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