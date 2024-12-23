"Центр ХимБиоФарм Инжиниринга" СамГМУ займется импортоопережением в фармации

В рамках программы Научно-образовательного центра (НОЦ) мирового уровня "Инженерия будущего" Самарский государственный медицинский университет получил финансирование на приобретение высокотехнологичного оборудования для создания нового "Центра ХимБиоФарм Инжиниринга".

Создание такого центра на базе НОЦ "Фармация", Института фармации и Научно-образовательного профессионального центра генетических и лабораторных технологий СамГМУ позволит повысить вклад Самарской области в обеспечение технологического суверенитета России в области здравоохранения и импортоопережения.

В Самарской области расположены ведущие университеты, которые активно участвуют в формировании региональной и федеральной повестки. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал необходимость развития новых научных направлений, синхронизации работы вузов и крупнейших компаний. На это направлена и концепция региональной программы научно-технологического развития. Напомним, Самарская область стала одной из пилотных площадок по созданию программы НТР. Основные цели и задачи региональной программы НТР соответствуют Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации и направлены на своевременное создание наукоемких технологий и продукции, отвечающей национальным интересам.

В рамках финансирования создания нового "Центра ХимБиоФарм Инжиниринга" уже приобретен жидкостный хромато-масс-спектрометр, который позволяет проводить широкий спектр исследований качественного и количественного анализа сложных смесей. Этот метод широко применяется в фармации и медицине для контроля качества препаратов, исследования "поведения" лекарственных средств в организме животных и человека, определения маркеров обмена веществ, органических кислот, аминокислот, жирных кислот и витаминов и др. Такое оборудование — единственное в Самарском регионе.

Также в рамках финансирования закуплено восемь единиц лабораторного оборудования, необходимого для пробоподготовки и хранения образцов.

"Мы уже запланировали ряд совместных проектов с индустриальными партнерами и научными группами СамГМУ, предусматривающих использование этого оборудования на различных этапах разработки лекарственных средств, а также при проведении исследований, имеющих клиническое значение", — рассказала Руководитель проекта по организации центра — директор НОЦ "Фармация" СамГМУ Татьяна Рязанова.

Основная миссия будущего "Центр ХимБиоФарм инжиниринга" — внесение вклада в обеспечение лекарственной национальной безопасности и повышение качества жизни людей, удовлетворение потребности системы здравоохранения страны в качественных, эффективных и безопасных лекарственных препаратах российского производства.

"Организация центра является важным этапом развития фармацевтического направления в СамГМУ, — отметил директор Института фармации СамГМУ, д. ф. н. Александр Воронин. — Мы ожидаем, что к 2030 году "Центр ХимБиоФарм инжиниринга" внесет значимый вклад в развитие химико-фармацевтической промышленности Самарской области и России в целом за счет участия в локализации производства отечественных стратегически значимых фармацевтических субстанций, интермедиатов и других вспомогательных материалов благодаря коллаборации с региональными фармацевтическими производителями".