В Самаре из-за погоды возможны задержки водных рейсов в пути

В связи с ухудшением ледовой обстановки и становлением ледового покрова реки Волга возможно увеличение времени движения в пути на линии "Самара - Подголятино".
Напомним, с 23 декабря в день осуществляется по четыре рейса в каждую сторону.
В связи с ухудшением ледовой обстановки и становлением ледового покрова реки Волга возможно увеличение времени движения в пути на линии "Самара - Подголятино".
Напомним, с 23 декабря в день осуществляется по четыре рейса в каждую сторону.
Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.
Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.
Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!
Озвучьте стоимость проекта? Может хватит уже тратить деньги в пустую. Каждый год новый проект и даже в планах на ближайшие 5 лет нет реализации этих картинок.
Ничего ни вижу, а когда увидят нечего не знаю. Угадать за минуту, Время пошло.
Популярность - количество посещений публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Активность - количество публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Телефон для справок: 8(846)222-93-37, 89170114221.
Будьте внимательны при планировании поездки!