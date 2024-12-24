В Самарской области хотят продлить мораторий на приватизацию сельхозземель

Самарская губернская дума рассмотрит поправки в закон "О земле". Они предусматривают продление моратория на приватизацию сельхозземель.
"На территории Самарской области приватизация земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения должна начаться в полном объёме с 1 января 2025 года. Анализ правоприменительной практики показывает, что старт процедуры нужно отложить. О целесообразности продления срока моратория на приватизацию земель сельскохозяйственного назначения высказалось подавляющее большинство муниципальных районов, при этом против — четыре муниципалитета", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Основными доводами за продление моратория стали:
- необходимость осуществления контроля за целевым использованием земель сельскохозяйственного назначения;
- снижение риска перевода земельных участков в иную категорию;
- реализация мер социальной поддержки граждан, имеющих трех и более детей, участников специальной военной операции и членов их семей в виде земельного участка, для чего в краткосрочной перспективе потребуется расширение границ населенных пунктов в части муниципальных образований;
- осуществление контроля со стороны органов местного самоуправления за использованием земельного участка,
- необходимость стабильного и прогнозируемого пополнения местных бюджетов за счет арендной платы, составляющей у части районов более половины от собственных неналоговых доходов.
"Предоставление земельных участков в аренду не препятствует привлечению инвесторов, желающих осуществить сельскохозяйственное производство на территории Самарской области. Срок аренды земельного участка допускается до 49 лет и определяется арендатором самостоятельно", — добавили авторы законопроекта.
Мораторий на приватизацию сельхозземель уже продлили Краснодарский край, Ингушетия, Дагестан, Северная Осетия — Алания, Кабардино-Балкария, Волгоградская область, Алтайский край, Ставропольский край, Калмыкия, Липецкая область, Адыгея, Республика Алтай. В некоторых регионах — до 2029 года, в других — до 2050, 2052, 2053 годов. В Самарской области мораторий предложили продлить до 1 января 2030 года.
Последние комментарии
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
А про пальмовое масло в этой шоколадной продукции эти потребители в курсе?
Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?
Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.
чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами