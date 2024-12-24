В Самарской области хотят продлить мораторий на приватизацию сельхозземель

Самарская губернская дума рассмотрит поправки в закон "О земле". Они предусматривают продление моратория на приватизацию сельхозземель.

"На территории Самарской области приватизация земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения должна начаться в полном объёме с 1 января 2025 года. Анализ правоприменительной практики показывает, что старт процедуры нужно отложить. О целесообразности продления срока моратория на приватизацию земель сельскохозяйственного назначения высказалось подавляющее большинство муниципальных районов, при этом против — четыре муниципалитета", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Основными доводами за продление моратория стали:

необходимость осуществления контроля за целевым использованием земель сельскохозяйственного назначения;

снижение риска перевода земельных участков в иную категорию;

реализация мер социальной поддержки граждан, имеющих трех и более детей, участников специальной военной операции и членов их семей в виде земельного участка, для чего в краткосрочной перспективе потребуется расширение границ населенных пунктов в части муниципальных образований;

осуществление контроля со стороны органов местного самоуправления за использованием земельного участка,

необходимость стабильного и прогнозируемого пополнения местных бюджетов за счет арендной платы, составляющей у части районов более половины от собственных неналоговых доходов.

"Предоставление земельных участков в аренду не препятствует привлечению инвесторов, желающих осуществить сельскохозяйственное производство на территории Самарской области. Срок аренды земельного участка допускается до 49 лет и определяется арендатором самостоятельно", — добавили авторы законопроекта.

Мораторий на приватизацию сельхозземель уже продлили Краснодарский край, Ингушетия, Дагестан, Северная Осетия — Алания, Кабардино-Балкария, Волгоградская область, Алтайский край, Ставропольский край, Калмыкия, Липецкая область, Адыгея, Республика Алтай. В некоторых регионах — до 2029 года, в других — до 2050, 2052, 2053 годов. В Самарской области мораторий предложили продлить до 1 января 2030 года.