"Центр поиска пропавших людей Самарской области" ведет набор добровольцев на обучающий курс "Волонтер поискового отряда"

Стать поисковиком может каждый желающий житель Самарской области старше 18 лет. Выезжать на поиски или помогать в работе направлений удаленно, один час в неделю или ежедневно — каждый может выбрать комфортное для себя участие.
Курс "Волонтер поискового отряда" поможет адаптироваться новичкам, узнать о структуре и алгоритмах работы поисково-спасательного отряда. Первая вводная лекция запланирована 11 января, лекции проходят раз в две недели очно в Самаре и онлайн для жителей для других населенных пунктов региона. Поиски — практически ежедневно, поэтому участвовать в поиске можно и нужно до, во время и после обучения.
Важен и нужен каждый. Даже один час участия может спасти чью-то жизнь — и эти красивые слова основаны на реальном случае, когда доброволец, располагая лишь часом свободного времени, нашел пропавшего ребенка.
Для записи на курс нужно заполнить заявку по ссылке.
Проект "Будь с нами-2024" АНО "Центр поиска пропавших людей Самарской области" проводится с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.
Последние комментарии
Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.
Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.
Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!
Озвучьте стоимость проекта? Может хватит уже тратить деньги в пустую. Каждый год новый проект и даже в планах на ближайшие 5 лет нет реализации этих картинок.
Ничего ни вижу, а когда увидят нечего не знаю. Угадать за минуту, Время пошло.