В Самарской области зафиксированы случаи гонконгского гриппа

Специалисты Роспотребнадзора сообщили, что в результате мониторинга были зафиксированы единичные случаи вирусов гриппа А (H3N2) (гонконгский грипп) и В.
Кроме того, в регионе отмечается циркуляция вирусов парагриппа, аденовирусов, риновирусов, бокавирусов, РС-вирусов, сезонных коронавирусов, COVID-19.
В Роспотребнадзоре напомнили: самая эффективная защита от гриппа - вакцинация.
"В Самарскую область поступило более 1,9 млн доз вакцин "УльриксКвадри", "Совигрипп", "Флю-М", "Гриппол плюс" и "Гриппол Квадривалент"против сезонного гриппа для иммунизации детского и взрослого населения. По состоянию на 23 декабря в области привито более 1,9 млн человек, что составляет 63,1% от числа общего населения", - прокомментировали в управлении.
Кроме того, специалисты Роспотребнадзора рассказали, что за прошедшую неделю, с 16 по 22 декабря, в губернии было зарегистрировано 13224 случаев ОРВИ, что выше эпидпорога на 4,2%.
"Заболеваемость ниже эпидемического порога в возрастных группах: 0-2 года на 62%, 3-6 лет на 55,7%, 7-14 лет на 41,5%. Превышение эпидпорога отмечено в возрастной группе 15 лет и старше на 72,5%", - отмечается в сообщении.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас