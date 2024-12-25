В Самарской области зафиксированы случаи гонконгского гриппа

Специалисты Роспотребнадзора сообщили, что в результате мониторинга были зафиксированы единичные случаи вирусов гриппа А (H3N2) (гонконгский грипп) и В.

Кроме того, в регионе отмечается циркуляция вирусов парагриппа, аденовирусов, риновирусов, бокавирусов, РС-вирусов, сезонных коронавирусов, COVID-19.

В Роспотребнадзоре напомнили: самая эффективная защита от гриппа - вакцинация.

"В Самарскую область поступило более 1,9 млн доз вакцин "УльриксКвадри", "Совигрипп", "Флю-М", "Гриппол плюс" и "Гриппол Квадривалент"против сезонного гриппа для иммунизации детского и взрослого населения. По состоянию на 23 декабря в области привито более 1,9 млн человек, что составляет 63,1% от числа общего населения", - прокомментировали в управлении.

Кроме того, специалисты Роспотребнадзора рассказали, что за прошедшую неделю, с 16 по 22 декабря, в губернии было зарегистрировано 13224 случаев ОРВИ, что выше эпидпорога на 4,2%.

"Заболеваемость ниже эпидемического порога в возрастных группах: 0-2 года на 62%, 3-6 лет на 55,7%, 7-14 лет на 41,5%. Превышение эпидпорога отмечено в возрастной группе 15 лет и старше на 72,5%", - отмечается в сообщении.