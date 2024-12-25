Синоптики дали прогноз погоды в Самаре на новогоднюю ночь

Появился прогноз погоды в Самаре на новогоднюю ночь. Судя по информации синоптиков, она обещает быть теплой. При этом ожидается снег.

Гидрометцентр России на данный момент опубликовал для Самары прогноз погоды до 31 декабря включительно. По данным ведомства, в предстоящие дни температура воздуха днем будет колебаться в пределах от -2 до -6 градусов, ночью — от -6 до -11 градусов. Небольшой снег ожидается 25, 28 и 30 декабря.

Днем 31 декабря, судя по прогнозу Гидрометцентра, температура воздуха составит -2 градуса. Ночью будет чуть холоднее: -3 градуса. На протяжении всех суток ожидается небольшой снег.

Другие ресурсы дают схожие прогнозы на новогоднюю ночь. Разве что Gismeteo ожидает снег с дождем. А центр "Фобос" прогнозирует до -6 градусов.

Прогнозы на первые числа января разнятся. Согласно Gismeteo, 1 января будет снегопад. Температура воздуха составит 0 градусов днем и -4 градуса ночью. 2, 3 и 4 января ожидается снег с дождем. Температура воздуха при этом будет варьироваться от -1 до -4 градусов.

Фото: gismeteo.ru

Яндекс.Погода прогнозирует на 1 января снег с дождем. Температура воздуха составит -1 градус днем и -2 градуса ночью. Впоследствии немного похолодает и будет идти снег. В ночь на 5 января ожидается довольно серьезный мороз: -17 градусов.

Фото: Яндекс. Погода

"Фобос" осадков на 1 января не прогнозирует. Зато синоптики центра ожидают потепление 2 января до +1 градуса. Правда, впоследствии морозы начнут крепчать. В ночь на 5 января они достигнут -18 градусов.