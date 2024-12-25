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Общество

Синоптики дали прогноз погоды в Самаре на новогоднюю ночь

САМАРА. 25 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Появился прогноз погоды в Самаре на новогоднюю ночь. Судя по информации синоптиков, она обещает быть теплой. При этом ожидается снег.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

Гидрометцентр России на данный момент опубликовал для Самары прогноз погоды до 31 декабря включительно. По данным ведомства, в предстоящие дни температура воздуха днем будет колебаться в пределах от -2 до -6 градусов, ночью — от -6 до -11 градусов. Небольшой снег ожидается 25, 28 и 30 декабря.

Днем 31 декабря, судя по прогнозу Гидрометцентра, температура воздуха составит -2 градуса. Ночью будет чуть холоднее: -3 градуса. На протяжении всех суток ожидается небольшой снег.

Другие ресурсы дают схожие прогнозы на новогоднюю ночь. Разве что Gismeteo ожидает снег с дождем. А центр "Фобос" прогнозирует до -6 градусов.

Прогнозы на первые числа января разнятся. Согласно Gismeteo, 1 января будет снегопад. Температура воздуха составит 0 градусов днем и -4 градуса ночью. 2, 3 и 4 января ожидается снег с дождем. Температура воздуха при этом будет варьироваться от -1 до -4 градусов.

Фото: gismeteo.ru

Яндекс.Погода прогнозирует на 1 января снег с дождем. Температура воздуха составит -1 градус днем и -2 градуса ночью. Впоследствии немного похолодает и будет идти снег. В ночь на 5 января ожидается довольно серьезный мороз: -17 градусов.

Фото: Яндекс. Погода

"Фобос" осадков на 1 января не прогнозирует. Зато синоптики центра ожидают потепление 2 января до +1 градуса. Правда, впоследствии морозы начнут крепчать. В ночь на 5 января они достигнут -18 градусов.

Фото: meteovesti.ru

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